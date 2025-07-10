Українська компанія Headway, що розробляє додатки для мікронавчання, залучила гроші від інвесткомпанії Bullhound Capital, що раніше вклалася у мільярдні компанії Spotify, Slack, Klarna. Про це йдеться у пресрелізі Headway.
Сукупно всі додатки Headway Inc мають близько 150 млн завантажень станом на квітень 2025-го.
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Деталі
- Сума інвестицій не розголошується. Forbes Ukraine звернувся за уточненням до CEO Антона Павловського та ще чотирьох наближених людей, але вони відмовилися розкривати цифру.
- Для Headway Inc це перший зовнішній інвестраунд. Компанію заснували у групі IT-компаній Genesis. Інвестиції в запуск були менш як $5 млн, розповідав Forbes у 2021-му партнер фонду Flyer One Ventures Віталій Лаптенок.
- Інвестором Headway Inc став Bullhound Capital, що має понад €1 млрд активів під управлінням та інвестував у Spotify, Slack, Klarna, зазначається у пресрелізі.
- Додається, що інвестиція в Headway Inc є найбільшою з фонду Bullhound Capital VI, з якого було здійснено вісім інвестицій, згідно з інформацією на сайті. Суми вкладень саме Bullhound Capital у новинах не вказуються. Фонд бере участь у ширших раундах разом з іншими інвесторами.
- «Це частина нашої стратегії залучення топових міжнародних інституційних інвесторів», — каже Forbes Ukraine Павловський.
- Залучений капітал компанія використає на покращення наявних та запуск нових продуктів, експансію та консолідацію ринку, інвестиції в ШІ та збільшення команди.
Контекст
Headway, що виріс у «фабриці стартапів» – українській IT-компанії Genesis, починався з однойменного додатка зі стислими переказами книг. У 2021-му до нього доєднався Impulse, що спершу розвивався як окрема компанія. Це застосунок із завданнями для тренування памʼяті, уваги, концентрації. Менш ніж рік тому запустився ще один застосунок Nibble з короткими уроками з мистецтва, математики, особистих фінансів тощо. На стадії розробки перебувають ще два застосунки.
Продукти Headway Inc
Застосунок для переказу книг Headway – 50 млн завантажень і понад 350 корпоративних клієнтів, серед яких Amazon, Disney, Walmart, Vodafone.
Додаток для розвитку пам’яті Impulse – 85 млн завантажень.
Додаток із короткими інтерактивними уроками Nibble – 4 млн завантажень.
Сервіс із персонального і професійного розвитку AddMile та додаток для розвитку соціальних навичок Skillsta перебувають у R&D-фазі. Вони мають по менш ніж 1 млн завантажень.
Сукупно всі додатки Headway Inc мають близько 150 млн завантажень станом на квітень 2025-го. Це удвічі більше, ніж на листопад 2023-го. Очікуваний виторг за результатами 2023-го Headway був понад $100 млн, казав Forbes Ukraine топменеджер, наближений до компанії. Компанія не підтвердила цю цифру. Актуальні фінпоказники Павловський не розголошує.
У квітні компанія оновила логотип, позиціювання та дещо змінила назву на Headway Inc, що на логотипі буде представлено у скороченому варіанті HI.
Ребрендинг – частина підготовки до IPO, яке компанія запланувала ще у 2023-му. «Моє завдання – дати Headway доступ до дешевого та великого капіталу, щоб розвивати кампанію», – казав тоді Павловський Forbes Ukraine. Бути готовим до біржі компанія хоче до кінця 2027-го, каже засновник компанії зараз.
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