Українська компанія Headway, що розробляє додатки для мікронавчання, залучила гроші від інвесткомпанії Bullhound Capital, що раніше вклалася у мільярдні компанії Spotify, Slack, Klarna. Про це йдеться у пресрелізі Headway.

Деталі

Сума інвестицій не розголошується. Forbes Ukraine звернувся за уточненням до CEO Антона Павловського та ще чотирьох наближених людей, але вони відмовилися розкривати цифру.

Для Headway Inc це перший зовнішній інвестраунд. Компанію заснували у групі IT-компаній Genesis. Інвестиції в запуск були менш як $5 млн, розповідав Forbes у 2021-му партнер фонду Flyer One Ventures Віталій Лаптенок.

Віталій Лаптенок. Інвестором Headway Inc став Bullhound Capital, що має понад €1 млрд активів під управлінням та інвестував у Spotify, Slack, Klarna, зазначається у пресрелізі.

Додається, що інвестиція в Headway Inc є найбільшою з фонду Bullhound Capital VI, з якого було здійснено вісім інвестицій, згідно з інформацією на сайті. Суми вкладень саме Bullhound Capital у новинах не вказуються. Фонд бере участь у ширших раундах разом з іншими інвесторами.

«Це частина нашої стратегії залучення топових міжнародних інституційних інвесторів», — каже Forbes Ukraine Павловський.

Залучений капітал компанія використає на покращення наявних та запуск нових продуктів, експансію та консолідацію ринку, інвестиції в ШІ та збільшення команди.

Контекст

Headway, що виріс у «фабриці стартапів» – українській IT-компанії Genesis, починався з однойменного додатка зі стислими переказами книг. У 2021-му до нього доєднався Impulse, що спершу розвивався як окрема компанія. Це застосунок із завданнями для тренування памʼяті, уваги, концентрації. Менш ніж рік тому запустився ще один застосунок Nibble з короткими уроками з мистецтва, математики, особистих фінансів тощо. На стадії розробки перебувають ще два застосунки.

Продукти Headway Inc Застосунок для переказу книг Headway – 50 млн завантажень і понад 350 корпоративних клієнтів, серед яких Amazon, Disney, Walmart, Vodafone. Додаток для розвитку пам’яті Impulse – 85 млн завантажень. Додаток із короткими інтерактивними уроками Nibble – 4 млн завантажень. Сервіс із персонального і професійного розвитку AddMile та додаток для розвитку соціальних навичок Skillsta перебувають у R&D-фазі. Вони мають по менш ніж 1 млн завантажень. Читати більше Згорнути

Сукупно всі додатки Headway Inc мають близько 150 млн завантажень станом на квітень 2025-го. Це удвічі більше, ніж на листопад 2023-го. Очікуваний виторг за результатами 2023-го Headway був понад $100 млн, казав Forbes Ukraine топменеджер, наближений до компанії. Компанія не підтвердила цю цифру. Актуальні фінпоказники Павловський не розголошує.

У квітні компанія оновила логотип, позиціювання та дещо змінила назву на Headway Inc, що на логотипі буде представлено у скороченому варіанті HI.

Ребрендинг – частина підготовки до IPO, яке компанія запланувала ще у 2023-му. «Моє завдання – дати Headway доступ до дешевого та великого капіталу, щоб розвивати кампанію», – казав тоді Павловський Forbes Ukraine. Бути готовим до біржі компанія хоче до кінця 2027-го, каже засновник компанії зараз.