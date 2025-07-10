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Українська IT-компанія Headway Inc залучила перші зовнішні інвестиції. Хто інвестор

Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

2 хв читання

Українська компанія Headway, що розробляє додатки для мікронавчання, залучила гроші від інвесткомпанії Bullhound Capital, що раніше вклалася у мільярдні компанії Spotify, Slack, Klarna. Про це йдеться у пресрелізі Headway.

Сукупно всі додатки Headway Inc мають близько 150 млн завантажень станом на квітень 2025-го. 

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Деталі

  • Сума інвестицій не розголошується. Forbes Ukraine звернувся за уточненням до CEO Антона Павловського та ще чотирьох наближених людей, але вони відмовилися розкривати цифру.
  • Для Headway Inc це перший зовнішній інвестраунд. Компанію заснували у групі IT-компаній Genesis. Інвестиції в запуск були менш як $5 млн, розповідав Forbes у 2021-му партнер фонду Flyer One Ventures Віталій Лаптенок. 
  • Інвестором Headway Inc став Bullhound Capital, що має понад €1 млрд активів під управлінням та інвестував у Spotify, Slack, Klarna, зазначається у пресрелізі.
  • Додається, що інвестиція в Headway Inc є найбільшою з фонду Bullhound Capital VI, з якого було здійснено вісім інвестицій, згідно з інформацією на сайті. Суми вкладень саме Bullhound Capital у новинах не вказуються. Фонд бере участь у ширших раундах разом з іншими інвесторами. 
  • «Це частина нашої стратегії залучення топових міжнародних інституційних інвесторів», — каже Forbes Ukraine Павловський.
  • Залучений капітал компанія використає на покращення наявних та запуск нових продуктів, експансію та консолідацію ринку, інвестиції в ШІ та збільшення команди.

Контекст

Headway, що виріс у «фабриці стартапів» – українській IT-компанії Genesis, починався з однойменного додатка зі стислими переказами книг. У 2021-му до нього доєднався Impulse, що спершу розвивався як окрема компанія. Це застосунок із завданнями для тренування памʼяті, уваги, концентрації. Менш ніж рік тому запустився ще один застосунок Nibble з короткими уроками з мистецтва, математики, особистих фінансів тощо. На стадії розробки перебувають ще два застосунки.

Продукти Headway Inc

Продукти Headway Inc

Застосунок для переказу книг Headway – 50 млн завантажень і понад 350 корпоративних клієнтів, серед яких Amazon, Disney, Walmart, Vodafone.

Додаток для розвитку пам’яті Impulse – 85 млн завантажень.

Додаток із короткими інтерактивними уроками Nibble – 4 млн завантажень.

Сервіс із персонального і професійного розвитку AddMile та додаток для розвитку соціальних навичок Skillsta перебувають у R&D-фазі. Вони мають по менш ніж 1 млн завантажень.

Сукупно всі додатки Headway Inc мають близько 150 млн завантажень станом на квітень 2025-го. Це удвічі більше, ніж на листопад 2023-го. Очікуваний виторг за результатами 2023-го Headway був понад $100 млн, казав Forbes Ukraine топменеджер, наближений до компанії. Компанія не підтвердила цю цифру. Актуальні фінпоказники Павловський не розголошує.

У квітні компанія оновила логотип, позиціювання та дещо змінила назву на Headway Inc, що на логотипі буде представлено у скороченому варіанті HI.

Ребрендинг – частина підготовки до IPO, яке компанія запланувала ще у 2023-му. «Моє завдання – дати Headway доступ до дешевого та великого капіталу, щоб розвивати кампанію», – казав тоді Павловський Forbes Ukraine. Бути готовим до біржі компанія хоче до кінця 2027-го, каже засновник компанії зараз.

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