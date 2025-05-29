Знают ли украинские подростки, кем хотят стать, и что держит их в Украине, несмотря на войну? Чтобы ответить на эти вопросы, Фонд Елены Зеленской инициировал исследование «Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине». Как взрослые – родители, бизнес и государство – могут помочь поколению, которое сегодня формирует завтрашний день страны? Рассказывает Елена Зеленская, первая леди Украины и основатель Фонда

Когда в твоей стране идет война, будущее перестает быть абстракцией. Оно становится болезненным и практическим вопросом: «А что будет дальше?». И этот вопрос чаще всего звучит у наших подростков. Будущее не начинается с призрачного завтра. Оно рождается в тот момент, когда ребенок впервые спрашивает себя: «Кем я хочу быть?».

Мы задались целью выяснить, что на самом деле чувствует украинская молодежь, когда думает о своем завтра. Насколько оно для нее возможно. Насколько украинское. И насколько молодым людям ясно, куда они хотят двигаться.

Чтобы со своей стороны мы, взрослые, могли, если нужно, на это повлиять, помочь. Что-нибудь исправить и изменить, возможно, срочно. Ибо детство единственное. И продолжается здесь и сейчас.

О чем мы спросили у украинских подростков и почему

Мы с командой Фонда убеждены: поддержка подростков и молодежи в Украине должна быть не точечной, а системной. Но чтобы поддерживать их эффективно, нужно понимать, что на самом деле важно для самих подростков.

Именно поэтому мы инициировали исследование «Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине», провели его в сотрудничестве с KSE Institute и презентовали результаты вместе с ЮНИСЕФ в Украине. Чтобы не просто узнать, кем хотят стать украинские подростки, а увидеть более широкую картину: как война, образование, среда, самооценка и доступ к возможностям влияют на их выбор.

В рамках исследования было опрошено более 10 100 респондентов, а именно – 5089 подростков в возрасте 13–16 лет и столько же их родителей или опекунов из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий. И вот что мы узнали.

Не просто «остаться в Украине», а быть активными соавторами перемен

82% подростков смотрят в будущее с надеждой. Это очень важный сигнал, потому что даже несмотря на войну, ежедневные обстрелы украинских городов, несмотря на все трудности, наши подростки не теряют веры и планируют будущее. Когда же у подростков спросили о будущем Украины в целом, 60% видят его обнадеживающим.

В то же время исследование показало, что каждый четвертый рассматривает возможность выезда за границу, а 14% еще не определились с этим вопросом. И важно то, что чаще об этом думают подростки, которые проживают в больших городах, имеют более высокий уровень владения английским языком, а их родители – высший уровень образования.

Каждый четвёртый подросток в Украине рассматривает возможность выезда за границу, а 14% еще не определились. Фото Исследование «Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине» Фонда Елены Зеленской

Четыре основные причины миграции среди детей. Определяющий фактор – развитие и возможности, а не соображения безопасности. Фото Исследование «Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине» Фонда Елены Зеленской

Один из самых показательных инсайтов исследования – связь между волонтерским опытом и желанием оставаться в Украине.

72% подростков, привлеченных к волонтерским инициативам, планируют свое будущее именно здесь. Это свидетельствует о том, что когда подростки ощущают свою вовлеченность в изменения и помощь стране, у них появляется и мотивация строить жизнь у себя дома. Волонтерство становится не только проявлением активной позиции, но и шагом к осознанному будущему в Украине.

Профориентация – ответственность, которую следует разделять между всеми сторонами

Каждый пятый ребенок еще не задумывался над тем, кем хочет быть. А 70% не могут назвать никакой конкретной профессии или отрасли, в которой хотят работать.

Одной из ключевых причин является отсутствие системного подхода к профориентации. Сейчас она сосредоточена в основном на 8–9 классах и воспринимается как разовое событие, а не как процесс.

30% подростков могут назвать конкретную профессию или вид занятости, которые они ожидали иметь в 30 лет. Это вдвое меньше среднего показателя в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Фото Исследование «Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине» Фонда Елены Зеленской

На самом же деле профориентация не должна быть одноразовым мероприятием в нескольких классах. Это длительный процесс поддержки, который должен начинаться гораздо раньше и быть постоянным. Сегодня же профессиональные мечты подростков очень далеки от реального рынка труда. Можно сказать, что они изолированы от него. Это параллельный мир.

Например, рынок труда в настоящее время нуждается в 17,9% работников в промышленной сфере, тогда как интерес подростков к таким профессиям составляет всего 2,1%. В то же время сфера IT остается одной из наиболее популярных среди молодежи (13,5% ожиданий), хотя предложение работы там составляет всего 1,5%.

Украинский рынок труда сейчас нуждается в 17,9% работников в промышленной сфере, тогда как интерес подростков к таким профессиям составляет всего 2,1%. Фото Исследование «Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине», инициированное Фондом Елены Зеленской

Но это не вина подростков. Это пробел, который мы, взрослые, должны восполнить.

Исследование демонстрирует, что сегодня молодежи нужен доступ к качественной профориентации, стажировке, менторству, рекомендациям карьерных советников, среде, где можно пробовать, ошибаться и искать себя. Обеспечение этих возможностей – общая ответственность бизнеса, государства, школ и родителей.

Топ-10 профессий по ожиданиям детей в Украине. Сфера IT остается одной из самых популярных среди молодежи (13,5% ожиданий), хотя предложение работы там составляет всего 1,5%. Фото Исследование «Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине» Фонда Елены Зеленской

Я призываю бизнес не ждать, когда молодежь сама найдет вас. Она может не найти. Устраивайте экскурсии, стажировку, приходите в школы. Открывайте дверь для школьников. Общайтесь с ними. Иногда один день такого разговора может определить будущий профессиональный выбор. Для бизнеса это не просто социальная ответственность – это инвестиция в будущих работников, которую можно сделать уже сегодня.

Относительно родителей. 74% подростков обсуждают свое будущее именно с вами. Это значит, что мы, родители, оказываем наибольшее влияние.

Говорите со своими подростками о реальности. О смысле. А также о необходимости страны в определенных профессиях (а для этого необходимо и самим быть в курсе, изучать эту тему).

Исследование показало, что 24% подростков испытывают давление со стороны родителей по обучению. Кроме того, они в среднем имеют более низкие общие баллы, чем те, кто не испытывал такого влияния.

Не давите на подростков своими собственными стереотипами или страхами. Ведь известно же: часто дети вынуждены овладевать той профессией, которую хотели получить родители. Осуществлять родительские мечты. Но эти мечты часто не успевают по актуальному запросу рынка, не говоря уже о собственном детском желании.

Так что поддержка – это не давление и не контроль. Это доверие, диалог и готовность быть рядом, когда ребенок ищет свой путь.

Будущее Украины мы формируем вместе с нашими детьми. Им нужна не только вера, что завтра наступит, но и конкретные инструменты, чтобы это завтра было возможным и справедливым. Образование, поддержка, менторство, опыт – все это мы можем дать сегодня. Потому что будущее начинается сейчас – с каждого подростка, каждого взрослого, который рядом.