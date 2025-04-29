«Только тысяча квартир на всю Украину». В стране не хватает социального жилья. Существует ли выход?

Социальное жилье в Украине практически не строят. Причины – нет нового закона и выгодной финансовой модели. Удастся ли перейти от утопии о бесплатных квартирах к экономической модели, которая будет реально работать? Главное из дискуссии на Forbes Development

Из-за постоянных обстрелов в Украине обостряется вопрос социального жилья. Есть ли пути разрешения жилищного кризиса?

Ответы искали на дискуссии «Forbes Development: Фундамент успеха». Спикеры – заместитель главы Ощадбанка Антон Тютюн, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, народный депутат Украины, глава Комиссии по защите прав внутренне перемещенных лиц и других пострадавших от российской агрессии Павел Фролов, соучредитель и координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети «Опора» Advisory/Jaspers Ukraine Дмитрий Левицкий.

Forbes Ukraine выбрал главные тезисы из дискуссии.

Беседа сокращена и отредактирована для понятности.

Соучредитель и координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine Заместитель председателя Сбербанка Антон Тютюн Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine Предыдущий слайд Следующий слайд

Пора отходить от модели бесплатного жилья

В Украине только тысяча единиц социального жилья – квартир или помещений, где может поселиться семья из незащищенных слоев населения, говорит Фролов. Этого мало, ведь в стране – до 4 млн человек, чье жилье повреждено или разрушено, 4,6 млн – стали переселенцами, добавляет он.

По закону, социальное жилье предоставляется бесплатно тем, кто в этом больше нуждается. Но у государства не хватает средств, отмечает Бойко из «Опоры».

Чтобы решить проблему, пора отходить от модели бесплатного жилья – трансформировать в жилье под аренду, иначе оно не будет окупаемым и интересным застройщикам и банкам. Аренда должна быть ниже рыночной – иначе она не будет доступна, объясняет Левицкий из EIB Advisory/ JASPERS Ukraine.

Сколько жилья потеряла Украина Общая стоимость обновления Украины после вторжения России – $524 млрд, по оценкам Всемирного банка на 31 декабря 2024 года. Больше всего средств необходимо именно для жилого сектора – почти $84 млрд, говорится в отчете Всемирного банка об оценке убытков и потребностей (RDNA4). По оценкам, более 2,5 млн домохозяйств, или 13% всего жилищного фонда Украины, повреждены или разрушены. Читать больше Свернуть

Строительство социального жилья сдерживает отсутствие законодательства

Чтобы в Украине начали строить соцжилье, необходимо обновить жилищную политику, считает Бойченко. В работе находятся два законопроекта. Первый – об основах жилищной политики, который парламент должен рассмотреть в ближайшее время, второй – о социальном жилье еще разрабатывается, добавляет Фролов. После их принятия предстоит внести изменения в налоговый и земельный кодексы.

Утвержденная финансовая модель социального жилья должна быть выгодна и для украинских застройщиков, и для международных финансовых организаций, которые будут вкладывать в восстановление, отмечает Фролов.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine Эксперт по социальному жилью – EIB Advisory/JASPERS Ukraine Дмитрий Левицкий Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine Народный депутат Украины, председатель Комиссии по защите прав внутренне перемещенных лиц и других пострадавших от российской агрессии Павел Фролов Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine Предыдущий слайд Следующий слайд

Поможет ли программа «єОселя»

В Украине доля ипотеки в ВВП менее 1%, в ЕС – под 50%, говорит Тютюн из Ощадбанка. «Польский рынок дает в десять раз больше ипотечных кредитов, чем Украина», – отмечает он.

Ставка по «єОселе» 3%, или 7% в Украине, что почти равно европейской, но ниже чем в США, где ставка по ипотеке – 8%, говорит Тютюн.

Но, по его словам, даже такие условия для многих украинцев остаются недостижимыми из-за низких доходов.

Ощадбанк сотрудничает с местными властями в этих вопросах: в девяти регионах муниципалитеты компенсируют ставку по «єОселе», что позволяет заемщикам получить кредит под 0%, рассказывает Тютюн.