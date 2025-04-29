Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

«Только тысяча квартир на всю Украину». В стране не хватает социального жилья. Существует ли выход?

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Forbes Development Антон Тютюн, Вадим Бойченко, Павло Фролов, Тетяна Бойко, Дмитро Левицький /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Слева направо: Дмитрий Левицкий, Антон Тютюн, Павел Фролов, Вадим Бойченко, Татьяна Бойко Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Социальное жилье в Украине практически не строят. Причины – нет нового закона и выгодной финансовой модели. Удастся ли перейти от утопии о бесплатных квартирах к экономической модели, которая будет реально работать? Главное из дискуссии на Forbes Development

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Из-за постоянных обстрелов в Украине обостряется вопрос социального жилья. Есть ли пути разрешения жилищного кризиса?

Ответы искали на дискуссии «Forbes Development: Фундамент успеха». Спикеры – заместитель главы Ощадбанка Антон Тютюн, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, народный депутат Украины, глава Комиссии по защите прав внутренне перемещенных лиц и других пострадавших от российской агрессии Павел Фролов, соучредитель и координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети «Опора» Advisory/Jaspers Ukraine Дмитрий Левицкий.

Forbes Ukraine выбрал главные тезисы из дискуссии.

Беседа сокращена и отредактирована для понятности.

Опора Татьяна Бойко /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Соучредитель и координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Ощадбанк Антон Тютюн /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Заместитель председателя Сбербанка Антон Тютюн Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Пора отходить от модели бесплатного жилья

В Украине только тысяча единиц социального жилья – квартир или помещений, где может поселиться семья из незащищенных слоев населения, говорит Фролов. Этого мало, ведь в стране – до 4 млн человек, чье жилье повреждено или разрушено, 4,6 млн – стали переселенцами, добавляет он.

По закону, социальное жилье предоставляется бесплатно тем, кто в этом больше нуждается. Но у государства не хватает средств, отмечает Бойко из «Опоры».

Чтобы решить проблему, пора отходить от модели бесплатного жилья – трансформировать в жилье под аренду, иначе оно не будет окупаемым и интересным застройщикам и банкам. Аренда должна быть ниже рыночной – иначе она не будет доступна, объясняет Левицкий из EIB Advisory/ JASPERS Ukraine.

Сколько жилья потеряла Украина /Getty Images

Сколько жилья потеряла Украина

Общая стоимость обновления Украины после вторжения России – $524 млрд, по оценкам Всемирного банка на 31 декабря 2024 года.

Больше всего средств необходимо именно для жилого сектора – почти $84 млрд, говорится в отчете Всемирного банка об оценке убытков и потребностей (RDNA4). По оценкам, более 2,5 млн домохозяйств, или 13% всего жилищного фонда Украины, повреждены или разрушены.

Строительство социального жилья сдерживает отсутствие законодательства

Чтобы в Украине начали строить соцжилье, необходимо обновить жилищную политику, считает Бойченко. В работе находятся два законопроекта. Первый – об основах жилищной политики, который парламент должен рассмотреть в ближайшее время, второй – о социальном жилье еще разрабатывается, добавляет Фролов. После их принятия предстоит внести изменения в налоговый и земельный кодексы.

Утвержденная финансовая модель социального жилья должна быть выгодна и для украинских застройщиков, и для международных финансовых организаций, которые будут вкладывать в восстановление, отмечает Фролов.

Мариуполь Бойченко /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

EIB Advisory/JASPERS Ukraine Дмитрий Левицкий /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Эксперт по социальному жилью – EIB Advisory/JASPERS Ukraine Дмитрий Левицкий Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

народный депутат Украины Павел Фролов /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Народный депутат Украины, председатель Комиссии по защите прав внутренне перемещенных лиц и других пострадавших от российской агрессии Павел Фролов Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Поможет ли программа «єОселя»

В Украине доля ипотеки в ВВП менее 1%, в ЕС – под 50%, говорит Тютюн из Ощадбанка. «Польский рынок дает в десять раз больше ипотечных кредитов, чем Украина», – отмечает он.

Ставка по «єОселе» 3%, или 7% в Украине, что почти равно европейской, но ниже чем в США, где ставка по ипотеке – 8%, говорит Тютюн.

Но, по его словам, даже такие условия для многих украинцев остаются недостижимыми из-за низких доходов.

Ощадбанк сотрудничает с местными властями в этих вопросах: в девяти регионах муниципалитеты компенсируют ставку по «єОселе», что позволяет заемщикам получить кредит под 0%, рассказывает Тютюн.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні