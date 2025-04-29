«Только тысяча квартир на всю Украину». В стране не хватает социального жилья. Существует ли выход?

Социальное жилье в Украине практически не строят. Причины – нет нового закона и выгодной финансовой модели. Удастся ли перейти от утопии о бесплатных квартирах к экономической модели, которая будет реально работать? Главное из дискуссии на Forbes Development
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Из-за постоянных обстрелов в Украине обостряется вопрос социального жилья. Есть ли пути разрешения жилищного кризиса?
Ответы искали на дискуссии «Forbes Development: Фундамент успеха». Спикеры – заместитель главы Ощадбанка Антон Тютюн, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, народный депутат Украины, глава Комиссии по защите прав внутренне перемещенных лиц и других пострадавших от российской агрессии Павел Фролов, соучредитель и координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети «Опора» Advisory/Jaspers Ukraine Дмитрий Левицкий.
Forbes Ukraine выбрал главные тезисы из дискуссии.
Беседа сокращена и отредактирована для понятности.
Пора отходить от модели бесплатного жилья
В Украине только тысяча единиц социального жилья – квартир или помещений, где может поселиться семья из незащищенных слоев населения, говорит Фролов. Этого мало, ведь в стране – до 4 млн человек, чье жилье повреждено или разрушено, 4,6 млн – стали переселенцами, добавляет он.
По закону, социальное жилье предоставляется бесплатно тем, кто в этом больше нуждается. Но у государства не хватает средств, отмечает Бойко из «Опоры».
Чтобы решить проблему, пора отходить от модели бесплатного жилья – трансформировать в жилье под аренду, иначе оно не будет окупаемым и интересным застройщикам и банкам. Аренда должна быть ниже рыночной – иначе она не будет доступна, объясняет Левицкий из EIB Advisory/ JASPERS Ukraine.
Сколько жилья потеряла Украина
Общая стоимость обновления Украины после вторжения России – $524 млрд, по оценкам Всемирного банка на 31 декабря 2024 года.
Больше всего средств необходимо именно для жилого сектора – почти $84 млрд, говорится в отчете Всемирного банка об оценке убытков и потребностей (RDNA4). По оценкам, более 2,5 млн домохозяйств, или 13% всего жилищного фонда Украины, повреждены или разрушены.
Строительство социального жилья сдерживает отсутствие законодательства
Чтобы в Украине начали строить соцжилье, необходимо обновить жилищную политику, считает Бойченко. В работе находятся два законопроекта. Первый – об основах жилищной политики, который парламент должен рассмотреть в ближайшее время, второй – о социальном жилье еще разрабатывается, добавляет Фролов. После их принятия предстоит внести изменения в налоговый и земельный кодексы.
Утвержденная финансовая модель социального жилья должна быть выгодна и для украинских застройщиков, и для международных финансовых организаций, которые будут вкладывать в восстановление, отмечает Фролов.
Поможет ли программа «єОселя»
В Украине доля ипотеки в ВВП менее 1%, в ЕС – под 50%, говорит Тютюн из Ощадбанка. «Польский рынок дает в десять раз больше ипотечных кредитов, чем Украина», – отмечает он.
Ставка по «єОселе» 3%, или 7% в Украине, что почти равно европейской, но ниже чем в США, где ставка по ипотеке – 8%, говорит Тютюн.
Но, по его словам, даже такие условия для многих украинцев остаются недостижимыми из-за низких доходов.
Ощадбанк сотрудничает с местными властями в этих вопросах: в девяти регионах муниципалитеты компенсируют ставку по «єОселе», что позволяет заемщикам получить кредит под 0%, рассказывает Тютюн.
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