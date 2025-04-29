«Лише тисяча квартир на всю Україну». В країні не вистачає соціального житла. Чи є вихід?

Соціальне житло в Україні майже не будують. Причини – немає нового закону і вигідної фінансової моделі. Чи вдасться перейти від утопії про безкоштовні квартири до економічної моделі, яка реально працюватиме? Головне з дискусії на Forbes Development

Через постійні обстріли в Україні загострюється питання соціального житла. Чи є шляхи вирішення житлової кризи?

Відповіді шукали на дискусії «Forbes Development: Фундамент успіху». Спікери – заступник голови Ощадбанку Антон Тютюн, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, народний депутат України, голова Комісії захисту прав внутрішньо-переміщених осіб та інших постраждалих від російської агресії Павло Фролов, співзасновниця і координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко, експерт із соціального житла – EIB Advisory/Jaspers Ukraine Дмитро Левицький.

Forbes Ukraine обрав головні тези з дискусії.

Бесіду скорочено і відредаговано для зрозумілості.

Співзасновниця та координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine Заступник голови Ощадбанку Антон Тютюн Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine Попередній слайд Наступний слайд

Час відходити від моделі безкоштовного житла

В Україні є лише тисяча одиниць соціального житла – квартир чи приміщень, де може поселитися сімʼя з незахищених верств населення, каже Фролов. Цього замало, адже в країні – до 4 млн людей, чиє житло пошкоджене або зруйноване, 4,6 млн – стали переселенцями, додає він.

За законом, соціальне житло надається безкоштовно тим, хто цього найбільше потребує. Але у держави не вистачає коштів, зазначає Бойко з «Опори».

Щоб вирішити проблему, час відходити від моделі безкоштовного житла – трансформувати у житло під найм, інакше воно не буде окупним і цікавим забудовникам і банкам. Оренда має бути нижчою за ринкову – інакше воно не буде доступним, пояснює Левицький з EIB Advisory/JASPERS Ukraine.

Скільки житла втратила Україна Загальна вартість відновлення України після вторгнення Росії – $524 млрд, за оцінками Світового банку на 31 грудня 2024 року. Найбільше коштів потрібно саме для житлового сектору – майже $84 млрд, йдеться у звіті Світового банку про оцінку збитків і потреб (RDNA4). За оцінками, понад 2,5 млн домогосподарств або 13% всього житлового фонду України пошкоджено чи зруйновано. Читати більше Згорнути

Будівництво соціального житла стримує відсутність законодавства

Щоб в Україні почали будувати соцжитло, потрібно оновити житлову політику, вважає Бойченко. В роботі є два законопроєкти. Перший – про основи житлової політики, який парламент має розглянути найближчим часом, другий – про соціальне житло – ще розробляється, додає Фролов. Після їхнього прийняття ще потрібно внести зміни до податкового та земельного кодексів.

Затверджена фінансова модель соціального житла має бути вигідною і для українських забудовників, і для міжнародних фінансових організацій, які вкладатимуть у відбудову, зазначає Фролов.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine Експерт із соціального житла – EIB Advisory/JASPERS Ukraine Дмитро Левицький Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine Народний депутат України, голова Комісії захисту прав внутрішньо-переміщених осіб та інших постраждалих від російської агресії Павло Фролов Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine Попередній слайд Наступний слайд

Чи допоможе програма «єОселя»

В Україні частка іпотеки у ВВП менш ніж 1%, в ЄС – під 50%, каже Тютюн із Ощадбанку. «Польський ринок дає у десять разів більше іпотечних кредитів, ніж Україна», – зауважує він.

Ставка за «єОселею» 3%, або 7% в Україні, що майже дорівнює європейській, але нижче за США, де ставка за іпотекою – 8%, говорить Тютюн.

Але, за його словами, навіть такі умови для багатьох українців залишаються недосяжними через низькі доходи. Потрібно працювати над зменшенням першого внеску або розміром кредиту або можливо компенсувати перший внесок на рівні муніципалітетів, додає банкір.

Ощадбанк співпрацює з місцевою владою у цих питаннях: у дев’яти регіонах муніципалітети компенсують ставку за «єОселею», що дає змогу позичальникам отримати кредит під 0%, розповідає Тютюн.