АМКУ дозволив Сергію Тігіпку придбати Ідея Банк

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 12 грудня надав дозвіл акціонеру групи «ТАС» Сергію Тігіпку на опосередковане придбання 100% акцій АТ «Ідея Банк» . Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба групи «ТАС».

Деталі

Дозвіл АМКУ – важливий крок для завершення підписаної з Getin Holding (Польща) угоди з придбання групою «ТАС» акцій АТ «Ідея Банк», зазначається у повідомленні.

Наступним і фінальним кроком для юридичного завершення угоди має бути рішення Національного банку України про погодження набуття істотної участі в АТ «Ідея Банк». Необхідний пакет документів подано на розгляд регулятора банківського ринку. Наразі рішення НБУ очікується, зазначила пресслужба групи «ТАС».

Контекст

У жовтні цього року польська фінансова група Getin Holding домовилась про продаж Ідея Банку (Львів) групі «ТАС» Сергія Тігіпка. Ціна угоди становитиме $34 млн та може зрости за умови зменшення податків для банківської галузі. Формально покупцем 100% акцій є компанія Alkemi Limited (Кіпр), що входить до групи «ТАС».

Таскомбанк Тігіпка уп’ятеро більший за Ідея Банк. Та ці банки мають різну бізнес-модель – у «Таскому» переважають юрособи у кредитному портфелі, а в Ідея Банку кредитів юрособам майже немає, левова частка – роздрібні кредити.

За обсягом чистих активів Ідея Банк перебуває у четвертому десятку в системі (33-тє місце), а за кредитним портфелем фізосіб входить до першої десятки (9-те місце). Більше про угоду читайте в матеріалі Forbes Ukraine.