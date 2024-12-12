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АМКУ дозволив Сергію Тігіпку придбати Ідея Банк

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Сергій Тігіпко /Фото Антон Забєльський

Сергій Тігіпко Фото Фото Антон Забєльський

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 12 грудня надав дозвіл акціонеру групи «ТАС» Сергію Тігіпку на опосередковане придбання 100% акцій АТ «Ідея Банк». Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба групи «ТАС».

Деталі

  • Дозвіл АМКУ – важливий крок для завершення підписаної з Getin Holding (Польща) угоди з придбання групою «ТАС» акцій АТ «Ідея Банк», зазначається у повідомленні. 
  • Наступним і фінальним кроком для юридичного завершення угоди має бути рішення Національного банку України про погодження набуття істотної участі в АТ «Ідея Банк». Необхідний пакет документів подано на розгляд регулятора банківського ринку. Наразі рішення НБУ очікується, зазначила пресслужба групи «ТАС». 

Контекст

У жовтні цього року польська фінансова група Getin Holding домовилась про продаж Ідея Банку (Львів) групі «ТАС» Сергія Тігіпка. Ціна угоди становитиме $34 млн та може зрости за умови зменшення податків для банківської галузі. Формально покупцем 100% акцій є компанія Alkemi Limited (Кіпр), що входить до групи «ТАС». 

Таскомбанк Тігіпка уп’ятеро більший за Ідея Банк. Та ці банки мають різну бізнес-модель – у «Таскому» переважають юрособи у кредитному портфелі, а в Ідея Банку кредитів юрособам майже немає, левова частка – роздрібні кредити.

За обсягом чистих активів Ідея Банк перебуває у четвертому десятку в системі (33-тє місце), а за кредитним портфелем фізосіб входить до першої десятки (9-те місце). Більше про угоду читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

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