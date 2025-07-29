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Bitchat от сооснователя Twitter стал доступным для пользователей Apple

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Бывший соучредитель Twitter и генеральный директор Block Джек Дорси представил бета-версию мессенджера Bitchat, который теперь доступен для устройств iPhone, iPad, Mac и Vision Pro через App Store, пишет Engadget. Ранее приложение тестировалось через платформу TestFlight, но быстро достигло лимита в 10 000 участников.

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Подробности

  • Bitchat позволяет обмениваться сообщениями с пользователями поблизости без номера телефона или электронной почты. Он функционирует через Bluetooth Low Energy (BLE) в mesh-сети, где сообщения передаются от одного устройства к другому без необходимости подключения к Wi-Fi, мобильной связи или центральным серверам.
  • Каждое устройство выступает в качестве узла сети, обеспечивая передачу зашифрованных сообщений на расстоянии до 300 м или более благодаря механизмам relay-линков и TTL-маршрутизации.
  • Разработанный в рамках open-source инициативы «and Other Stuff», которую финансирует Дорси, Bitchat является экспериментом в сфере Bluetooth mesh-сетей и автономных систем шифрования и хранения данных. По словам Дорси, приложение создано для простого использования в условиях отсутствия доступа к мобильной связи или Wi-Fi, например, при отключениях или ограничениях связи.
  • Конфиденциальность – одна из ключевых особенностей Bitchat. В приложении есть функция Panic Mode, которая удаляет все данные после тройного нажатия на логотип. Однако разработчики отмечают, что некоторые функции, в частности приватные сообщения, еще не прошли внешний аудит безопасности, поэтому Bitchat остается экспериментальным проектом.
Bitchat от сооснователя Twitter стал доступным для пользователей Apple /Фото 1

Контекст

Впервые о Bitchat – децентрализованном мессенджере от сооснователя Twitter и CEO Block Джека Дорси – стало известно 7 июля, когда он обнародовал whitepaper на X и GitHub, а также открыл бета-версию в TestFlight.

В whitepaper объяснили концепцию полностью автономной системы обмена сообщениями через Bluetooth Low Energy mesh-сети без необходимости в интернете, аккаунтах, серверах или номерах телефонов, сообщения шифруются и не хранятся централизованно.

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