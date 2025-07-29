Колишній співзасновник Twitter і генеральний директор Block Джек Дорсі презентував бета-версію месенджера Bitchat, який тепер доступний для пристроїв iPhone, iPad, Mac і Vision Pro через App Store, пише Engadget . Раніше додаток тестувався через платформу TestFlight, але швидко досяг ліміту в 10 000 учасників.

Деталі

Bitchat дозволяє обмінюватися повідомленнями з користувачами поблизу без використання номера телефону чи електронної пошти. Він функціонує через Bluetooth Low Energy (BLE) у mesh-мережі, де повідомлення передаються від одного пристрою до іншого без необхідності підключення до Wi-Fi, мобільного зв’язку чи центральних серверів.

Кожен пристрій виступає як вузол мережі, забезпечуючи передачу зашифрованих повідомлень на відстані до 300 м або більше завдяки механізмам relay-лінків і TTL-маршрутизації.

Розроблений у межах open-source ініціативи «and Other Stuff», яку фінансує Дорсі, Bitchat є експериментом у сфері Bluetooth mesh-мереж і автономних систем шифрування та зберігання даних. За словами Дорсі, додаток створено для простого використання в умовах відсутності доступу до мобільного зв’язку чи Wi-Fi, наприклад, під час відключень або обмежень зв’язку.

Конфіденційність є однією з ключових особливостей Bitchat. Додаток має функцію Panic Mode, яка видаляє всі дані після потрійного натискання на логотип. Однак розробники зазначають, що деякі функції, зокрема приватні повідомлення, ще не пройшли зовнішній аудит безпеки, тому Bitchat залишається експериментальним проєктом.

Контекст

Уперше про Bitchat – децентралізований месенджер від співзасновника Twitter та CEO Block Джека Дорсі – стало відомо 7 липня, коли він оприлюднив whitepaper на X і GitHub, а також відкрив бета‑версію у TestFlight.

У whitepaper було пояснено концепцію повністю автономної системи обміну повідомленнями через Bluetooth Low Energy mesh-мережі без потреби в інтернеті, акаунтах, серверах чи номерах телефонів, повідомлення шифруються та не зберігаються централізовано.