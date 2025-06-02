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Британская DPD внедрила на складах решение украинского стартапа Deus Robotics

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

1 хв читання

Украинский стартап Deus Robotics создал решение по автоматизации складских процессов для британской компании по доставке премиум-посылок в Великобритании DPD, говорится в пресс-релизе DPD. После успешного тестирования компания заказала трансформацию своего флагманского сортировочного центра Docklands в Лондоне.

Ключевые факты

  • На пилотный проект по автоматизации складских процессов DPD подались более 100 компаний. Победителем стала Deus Robotics.
  • Стартап создал платформу управления роботизированными процессами, веб-интерфейс для оперативного мониторинга, специализированные транспортные клетки и автономные роботы, способные перемещать грузы до 500 кг.
  • «Операционная эффективность персонала выросла до пяти раз, производительность объекта – в разы, без необходимости реконструкции инфраструктуры», – говорится в комментарии пресс-службы Deus Robotics для Forbes Ukraine.
  • После этого пилота DPD разместила заказ на трансформацию своего флагманского сортировочного центра Docklands в Лондоне. «В случае успешной реализации второго этапа, безусловно, рассматриваем дальнейшее расширение интеграции наших технологий в рамках DPD UK», – отмечает пресс-служба Deus Robotics.

Контекст

Deus Robotics – созданный в 2018 году производитель складских роботов. Основатели – серийный предприниматель Павел Пикулин, Ирина Легкобит и нынешний операционный директор компании Антонина Ермейчук. Стартап базируется в Киеве, имеет офисы в Великобритании и США.

В конце 2024 года Deus Robotics радикально изменил фокус с разработки собственных роботов на программное обеспечение, которое может управлять любыми логистическими роботами. В 2025-м стартап планирует сфокусироваться на развитии своей ИИ-платформы, что делает складскую робототехнику умнее. Как должна сработать подобная бизнес-стратегия, читайте в материале Forbes Ukraine.

В декабре 2024 года Deus Robotics привлек $3 млн инвестиций. Общая сумма инвестиций в проект выросла до $6,6 млн. В предыдущем раунде в начале 2023-го стартап привлек $1,5 млн от украинского фонда SMRK при оценке $15 млн. Новая оценка Deus Robotics – $20 млн.

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