Український стартап Deus Robotics створив рішення з автоматизації складських процесів для британської компанії з доставки преміумпосилок у Великій Британії DPD, йдеться у пресрелізі DPD. Після успішного тестування компанія замовила трансформацію свого флагманського сортувального центру Docklands у Лондоні.
Ключові факти
- На пілотний проєкт з автоматизації складських процесів DPD подалося понад 100 компаній. Переможцем стала Deus Robotics.
- Стартап створив платформу управління роботизованими процесами, вебінтерфейс для оперативного моніторингу, спеціалізовані транспортні клітки та автономні роботи, здатні переміщати вантажі до 500 кг.
- «Операційна ефективність персоналу зросла до пʼяти разів, продуктивність об’єкта – в рази, без необхідності реконструкції інфраструктури», – йдеться у коментарі пресслужби Deus Robotics для Forbes Ukraine.
- Після цього пілоту DPD розмістила замовлення на трансформацію свого флагманського сортувального центру Docklands у Лондоні. «У разі успішної реалізації другого етапу, безумовно, розглядаємо подальше розширення інтеграції наших технологій в межах DPD UK», – зазначає пресслужба Deus Robotics.
Контекст
Deus Robotics – створений у 2018-му виробник складських роботів. Засновники – серійний підприємець Павло Пікулін, Ірина Легкобит і нинішня операційна директорка компанії Антоніна Єрмейчук. Стартап базується у Києві, має офіси у Великій Британії та США.
Наприкінці 2024-го Deus Robotics радикально змінив фокус із розробки власних роботів на програмне забезпечення, що може керувати будь-якими логістичними роботами. У 2025-му стартап планує сфокусуватися на розбудові своєї ШІ-платформи, що робить складську робототехніку розумнішою. Як має спрацювати така бізнес-стратегія, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.
У грудні 2024-го Deus Robotics залучив $3 млн інвестицій. Загальна сума інвестицій у проєкт зросла до $6,6 млн. У попередньому раунді на початку 2023-го стартап залучив $1,5 млн від українського фонду SMRK за оцінки $15 млн. Нова оцінка Deus Robotics – $20 млн.
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