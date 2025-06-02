Український стартап Deus Robotics створив рішення з автоматизації складських процесів для британської компанії з доставки преміумпосилок у Великій Британії DPD, йдеться у пресрелізі DPD. Після успішного тестування компанія замовила трансформацію свого флагманського сортувального центру Docklands у Лондоні.

Ключові факти

На пілотний проєкт з автоматизації складських процесів DPD подалося понад 100 компаній. Переможцем стала Deus Robotics.

Стартап створив платформу управління роботизованими процесами, вебінтерфейс для оперативного моніторингу, спеціалізовані транспортні клітки та автономні роботи, здатні переміщати вантажі до 500 кг.

«Операційна ефективність персоналу зросла до пʼяти разів, продуктивність об’єкта – в рази, без необхідності реконструкції інфраструктури», – йдеться у коментарі пресслужби Deus Robotics для Forbes Ukraine.

Після цього пілоту DPD розмістила замовлення на трансформацію свого флагманського сортувального центру Docklands у Лондоні. «У разі успішної реалізації другого етапу, безумовно, розглядаємо подальше розширення інтеграції наших технологій в межах DPD UK», – зазначає пресслужба Deus Robotics.

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Контекст

Deus Robotics – створений у 2018-му виробник складських роботів. Засновники – серійний підприємець Павло Пікулін, Ірина Легкобит і нинішня операційна директорка компанії Антоніна Єрмейчук. Стартап базується у Києві, має офіси у Великій Британії та США.

Наприкінці 2024-го Deus Robotics радикально змінив фокус із розробки власних роботів на програмне забезпечення, що може керувати будь-якими логістичними роботами. У 2025-му стартап планує сфокусуватися на розбудові своєї ШІ-платформи, що робить складську робототехніку розумнішою. Як має спрацювати така бізнес-стратегія, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

У грудні 2024-го Deus Robotics залучив $3 млн інвестицій. Загальна сума інвестицій у проєкт зросла до $6,6 млн. У попередньому раунді на початку 2023-го стартап залучив $1,5 млн від українського фонду SMRK за оцінки $15 млн. Нова оцінка Deus Robotics – $20 млн.