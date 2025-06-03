Компания «УкрАрмоТех» сообщила об успешном завершении кодификации новой боевой бронированной машины GYURZA-02. Об этом производитель бронетехники объявил на своей странице в Facebook.

Подробности

От разработки концепции до создания первых образцов прошло всего полгода, сообщили в компании. Машина успешно прошла испытания и готова к серийному производству.

На сайте «УкрАрмоТех» отмечается, что GYURZA-02 отличается высокими динамическими характеристиками, отличной проходимостью, плавностью хода и способностью преодолевать большие расстояния с высокой средней скоростью. Ключевой особенностью машины является специализированное шасси, изготовленное по заказу компании.

Для обеспечения маневренности и проходимости в сложных условиях, в том числе с учетом веса бронированной капсулы, была разработана независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, привод и центральная система подкачки шин, сообщается на сайте компании.

GYURZA-02 может свободно передвигаться в городском трафике, а также эффективно эксплуатироваться на всех типах дорог и в условиях бездорожья в умеренном климате.

Бронемашина рассчитана на экипаж из 10+1 человек и способна развивать скорость до 110 км/ч. По данным «УкрАрмоТех», GYURZA-02 обеспечивает круговую бронезащиту для экипажа, десанта и оборудования в соответствии со стандартами NATO STANAG 4569 (Level 2/Level 3).

GYURZA-02 Фото: «УкрАрмоТех» GYURZA-02 Фото: «УкрАрмоТех» GYURZA-02 Фото: «УкрАрмоТех» GYURZA-02 Фото: «УкрАрмоТех» GYURZA-02 Фото: «УкрАрмоТех» Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

За менее чем три года украинская оборонная промышленность выросла в 35 раз, достигнув годового объема производства оружия на $35 млрд.

30% оружия, которое применяют наши военнослужащие на фронте, изготовлено в Украине, приводит данные в Forbes Ukraine министр обороны Рустем Умеров. По данным Минстратегпрома, около 800 предприятий оборонного сектора в 2024 году произвели оружие на $9 млрд.

Государство активно инвестирует в ракетные программы и производство боеприпасов, в то время как частные компании оперативно адаптируются к нуждам фронта.