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Бронемашина GYURZA-02 від «УкрАрмоТех» пройшла кодифікацію і готується до серійного випуску (фото)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Компанія «УкрАрмоТех» повідомила про успішне завершення кодифікації нової бойової броньованої машини GYURZA-02. Про це виробник бронетехніки оголосив на своїй сторінці у Facebook.

Деталі 

  • Від розробки концепції до створення перших зразків минуло лише пів року, повідомили у компанії. Машина успішно пройшла випробування і готова до серійного виробництва. 
  • На сайті «УкрАрмоТех» зазначається, що GYURZA-02 вирізняється високими динамічними характеристиками, відмінною прохідністю, плавністю ходу та здатністю долати великі відстані з високою середньою швидкістю. Ключовою особливістю машини є спеціалізоване шасі, виготовлене на замовлення компанії.
  • Для забезпечення маневреності та прохідності в складних умовах, зокрема з урахуванням ваги броньованої капсули, було розроблено незалежну підвіску на подвійних поперечних важелях, привід та центральну систему підкачки шин, повідомляється на сайті компанії. 
  • GYURZA-02 може вільно пересуватися в міському трафіку, а також ефективно експлуатуватися на всіх типах доріг і в умовах бездоріжжя в помірному кліматі.
  • Бронемашина розрахована на екіпаж із 10+1 осіб і здатна розвивати швидкість до 110 км/год. За даними «УкрАрмоТех», GYURZA-02 забезпечує круговий бронезахист для екіпажу, десанту та обладнання відповідно до стандартів NATO STANAG 4569 (Level 2/Level 3).
Бронемашина GYURZA-02 від «УкрАрмоТех» пройшла кодифікацію і готується до серійного випуску (фото) /Фото 1

GYURZA-02 Фото: «УкрАрмоТех»

Бронемашина GYURZA-02 від «УкрАрмоТех» пройшла кодифікацію і готується до серійного випуску (фото) /Фото 2

GYURZA-02 Фото: «УкрАрмоТех»

Бронемашина GYURZA-02 від «УкрАрмоТех» пройшла кодифікацію і готується до серійного випуску (фото) /Фото 3

GYURZA-02 Фото: «УкрАрмоТех»

Бронемашина GYURZA-02 від «УкрАрмоТех» пройшла кодифікацію і готується до серійного випуску (фото) /Фото 4

GYURZA-02 Фото: «УкрАрмоТех»

Бронемашина GYURZA-02 від «УкрАрмоТех» пройшла кодифікацію і готується до серійного випуску (фото) /Фото 5

GYURZA-02 Фото: «УкрАрмоТех»

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Контекст

За менш ніж три роки українська оборонна промисловість зросла у 35 разів, досягнувши річного обсягу виробництва зброї на $35 млрд

30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, близько 800 підприємств оборонного сектору в 2024 році виготовили зброї на $9 млрд.  

Держава активно інвестує в ракетні програми та виробництво боєприпасів, тоді як приватні компанії оперативно адаптуються до потреб фронту.

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