Компанія «УкрАрмоТех» повідомила про успішне завершення кодифікації нової бойової броньованої машини GYURZA-02. Про це виробник бронетехніки оголосив на своїй сторінці у Facebook.

Деталі

Від розробки концепції до створення перших зразків минуло лише пів року, повідомили у компанії. Машина успішно пройшла випробування і готова до серійного виробництва.

На сайті «УкрАрмоТех» зазначається, що GYURZA-02 вирізняється високими динамічними характеристиками, відмінною прохідністю, плавністю ходу та здатністю долати великі відстані з високою середньою швидкістю. Ключовою особливістю машини є спеціалізоване шасі, виготовлене на замовлення компанії.

Для забезпечення маневреності та прохідності в складних умовах, зокрема з урахуванням ваги броньованої капсули, було розроблено незалежну підвіску на подвійних поперечних важелях, привід та центральну систему підкачки шин, повідомляється на сайті компанії.

GYURZA-02 може вільно пересуватися в міському трафіку, а також ефективно експлуатуватися на всіх типах доріг і в умовах бездоріжжя в помірному кліматі.

Бронемашина розрахована на екіпаж із 10+1 осіб і здатна розвивати швидкість до 110 км/год. За даними «УкрАрмоТех», GYURZA-02 забезпечує круговий бронезахист для екіпажу, десанту та обладнання відповідно до стандартів NATO STANAG 4569 (Level 2/Level 3).

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GYURZA-02 Фото: «УкрАрмоТех» GYURZA-02 Фото: «УкрАрмоТех» GYURZA-02 Фото: «УкрАрмоТех» GYURZA-02 Фото: «УкрАрмоТех» GYURZA-02 Фото: «УкрАрмоТех» Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

За менш ніж три роки українська оборонна промисловість зросла у 35 разів, досягнувши річного обсягу виробництва зброї на $35 млрд.

30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, близько 800 підприємств оборонного сектору в 2024 році виготовили зброї на $9 млрд.

Держава активно інвестує в ракетні програми та виробництво боєприпасів, тоді як приватні компанії оперативно адаптуються до потреб фронту.