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Минразвития объяснило, почему над Львовом кружит самолет под названием Welcome

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

аеропорт Львів

Над Львовом второй день кружит самолет под названием Welcome. В Минразвитии объяснили, что это значит

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Полеты, зафиксированные 21-22 апреля, самолета Welcome осуществляются в рамках программы наземной и летной проверки аэронавигационного оборудования в соответствии с требованиями Авиационных правил Украины, ответила пресс-служба Минразвития на запрос Forbes Ukraine.

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  • Официально Министерство развития общин и территорий Украины отрицает подготовку аэропорта к запуску. «Это [появление в украинском небе Welcome] никоим образом не связано с возобновлением полетов» – говорится в ответе пресс-службы Минразвития на запрос Forbes Ukraine.
  • Для этого должны быть созданы соответствующие условия безопасности в Украине, пояснили в ведомстве.
  • Такие полеты осуществляются в рамках программы наземной и летной проверки аэронавигационного оборудования в соответствии с требованиями Авиационных правил Украины, говорится в объяснении Минразвития. Их производят периодически для поддержания сертификационной пригодности оборудования.
  • «Поэтому соответствующие полеты могут быть и в дальнейшем, в разных частях воздушного пространства Украины», – добавили в ведомстве.

Контекст

Утром 22 апреля более 6000 человек одновременно наблюдали за полетом неидентифицированного самолета с позывным Welcome и без регистрационных данных в сервисе мониторинга полетов Flightradar24.

Это самый отслеживаемый полет в мире, сообщил Flightradar24 в Х. Он проходит в закрытом на время войны украинском небе. Самолет сделал несколько кругов вокруг Львова, почти долетел до Ровно и Ивано-Франковска, вернулся во Львов и скрылся с радаров. Впервые Flightradar24 зафиксировал появление над украинским небом 21 апреля.

При благоприятных обстоятельствах международный аэропорт Львов имени короля Даниила Галицкого может возобновить авиасообщение уже в апреле–мае этого года, анонсировала гендиректор аэродрома Татьяна Романовская местному изданию в середине марта.

Восстановить полеты из Львова можно быстрее, чем из Киева, поскольку проще обеспечить механизмы страхования, говорил в конце 2024-го старший партнер страховой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон. «Львов гораздо безопаснее Тель-Авива», – отмечал он.

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