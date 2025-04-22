Мінрозвитку пояснило, чому над Львовом кружляє літак під назвою Welcome

Польоти зафіксованого 21-22 квітня літака Welcome здійснюються в межах програми наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання відповідно до вимог Авіаційних правил України, повідомила пресслужби Мінрозвитку на запит Forbes Ukraine. За однією з версій, політ цивільного літака в українському небі вперше за час війни може свідчити про відновлення роботи аеропорту «Львів».

Деталі

Офіційно Міністерство розвитку громад та територій України заперечує підготовку аеропорту до запуску. «Це [поява в українському небі Welcome] ніяким чином не повʼязана з відновленням польотів» – йдеться у відповіді пресслужби Мінрозвитку на запит Forbes Ukraine.

Для цього мають бути створені відповідні безпекові умови в Україні, пояснили у відомстві.

Такі польоти здійснюються в межах програми наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання відповідно до вимог Авіаційних правил України, йдеться у поясненні Мінрозвитку. Їх проводять періодично для підтримки сертифікаційної придатності обладнання.

«Тому відповідні польоти можуть бути й у подальшому, в різних частинах повітряного простору України», – додали у відомстві.

Контекст

Вранці 22 квітня більше 6000 людей одночасно спостерігали за польотом неідентифікованого літака з позивним Welcome та без реєстраційних даних в сервісі моніторингу польотів Flightradar24.

Це найбільш відстежуваний політ у світі, повідомив Flightradar24 у Х. Він відбувається в закритому на час війни українському небі. Літак зробив декілька кіл навколо Льова, майже долетів до Рівного та Івано-Франківська, повернувся до Львова і зник з радарів. Вперше Flightradar24 зафіксував його появу над українським небом 21 квітня.

За сприятливих обставин міжнародний аеропорт «Львів» імені короля Данила Галицького може відновити авіасполучення вже у квітні-травні цього року, анонсувала гендиректорка летовища Тетяна Романовська місцевому виданню у середині березня.

Відновити польоти зі Львова можна швидше, ніж з Києва, оскільки простіше забезпечити механізми страхування, говорив наприкінці 2024-го старший партнер страхової компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон. «Львів набагато безпечніший за Тель-Авів», – зазначав він.