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Мінрозвитку пояснило, чому над Львовом кружляє літак під назвою Welcome

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

аеропорт Львів

Над Львовом другий день кружляє літак під назвою Welcome. У Мінрозвитку пояснили, що це означає

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Польоти зафіксованого 21-22 квітня літака Welcome здійснюються в межах програми наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання відповідно до вимог Авіаційних правил України, повідомила пресслужби Мінрозвитку на запит Forbes Ukraine. За однією з версій, політ цивільного літака в українському небі вперше за час війни може свідчити про відновлення роботи аеропорту «Львів».

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Деталі

  • Офіційно Міністерство розвитку громад та територій України заперечує підготовку аеропорту до запуску. «Це [поява в українському небі Welcome] ніяким чином не повʼязана з відновленням польотів» – йдеться у відповіді пресслужби Мінрозвитку на запит Forbes Ukraine. 
  • Для цього мають бути створені відповідні безпекові умови в Україні, пояснили у відомстві. 
  • Такі польоти здійснюються в межах програми наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання відповідно до вимог Авіаційних правил України, йдеться у поясненні Мінрозвитку. Їх проводять періодично для підтримки сертифікаційної придатності обладнання. 
  • «Тому відповідні польоти можуть бути й у подальшому, в різних частинах повітряного простору України», – додали у відомстві. 

Контекст

Вранці 22 квітня більше 6000 людей одночасно спостерігали за польотом неідентифікованого літака з позивним Welcome та без реєстраційних даних в сервісі моніторингу польотів Flightradar24.

Це найбільш відстежуваний політ у світі, повідомив Flightradar24 у Х. Він відбувається в закритому на час війни українському небі. Літак зробив декілька кіл навколо Льова, майже долетів до Рівного та Івано-Франківська, повернувся до Львова і зник з радарів. Вперше Flightradar24 зафіксував його появу над українським небом 21 квітня.

За сприятливих обставин міжнародний аеропорт «Львів» імені короля Данила Галицького може відновити авіасполучення вже у квітні-травні цього року, анонсувала гендиректорка летовища Тетяна Романовська місцевому виданню у середині березня. 

Відновити польоти зі Львова можна швидше, ніж з Києва, оскільки простіше забезпечити механізми страхування, говорив наприкінці 2024-го старший партнер страхової компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон. «Львів набагато безпечніший за Тель-Авів», – зазначав він.

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