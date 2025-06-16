Рівень довіри до президента Володимира Зеленського впав з 74% до 65%, тоді як частка тих, хто не довіряє, зросла з 22% до 30%, свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного протягом 15 травня – 3 червня.

Ключові факти

Рівень довіри до Зеленського стабільно зростав з грудня 2024 року і сягнув 74% на початку травня 2025 року, водночас не довіряли тоді 22% опитаних.

Проте вже в другій половині травня – на початку червня спостерігається зниження довіри, хоча при цьому нинішні показники лишаються вищими, ніж до загострення відносин із новим керівництвом США.

За результатами нинішнього опитування, 65% українців довіряють Зеленському, а 30% – не довіряють. Відповідно, баланс довіри-недовіри становить +35%

Інфографіка: КМІС

Згідно з динамікою довіри в розрізі регіонів України, більше довіряють президенту мешканці Заходу – серед них 73% довіряють Зеленському проти 61–63% в інших регіонах. Порівняно з початком травня 2025 року найбільше зниження відбулося на Півдні і в Центрі (хоча в цих регіонах показники довіри все одно лишаються вищими, ніж були до лютого).

Інфографіка: КМІС

За даними КМІС, зниження довіри було очікуваним, оскільки основним фактором зростання довіри з лютого 2025 року був ефект згуртування навколо прапора. «Тривалість цього ефекту має обмеження, і ми наразі бачимо, що в поточному контексті він почав послаблюватися. Тому зниження показників довіри в певному сенсі є поверненням до більшої «нормальності», – повідомив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Водночас через послаблення ефекту згуртування навколо прапора, українці більше уваги будуть звертати і гостріше реагувати на внутрішні фактори, зокрема на літній наступ Росії, корупцію, кадрові призначення, реформи тощо. Якщо українці не будуть бачити належну реакцію представників влади, це може призвести до подальшого низхідного тренду довіри, прогнозує КМІС.

Контекст

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних регіонах України, було опитано 1011 респондентів.

Опитування проводили серед громадян України віком від 18 років. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.