Друкарню «Фактор-Друк» у Харкові відновили після російської атаки в травні минулого року

Харківська типографія «Фактор-Друк» відновила роботу після російської ракетної атаки в травні 2024 року, повідомила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко. Збитки від удару по друкарні оцінювали в понад €10 млн.

Ключові факти

Внаслідок російського удару по типографії 23 травня 2024-го загинули семеро людей, понад 1000 квадратних метрів палітурного цеху були зруйновані, писав засновник і президент групи компаній «Фактор» Сергій Політучий. Близько 50 000 книг згоріли, розповів президент Володимир Зеленський.

Відбудову знищеного цеху та обладнання типографії профінансував фонд американського мільярдера Говарда Баффета, розповідала Свириденко на «Книжковому Арсеналі 2024».

Друкарня «Фактор-Друк» після російського ракетного удару та після відновлення. Фото Facebook Юлії Свириденко

«Тоді ми шукали допомоги, – написала Свириденко. – Говард Баффет відписав першим: «Ми відновимо». І сьогодні – фото відновленого цеху».

У вересні 2024-го типографія «Фактор-Друк» частково відновила роботу. Підприємство відремонтувало приміщення, запустило нове обладнання та сфокусувалося на друці підручників до нового навчального року, розповідала «Радіо Свобода» гендиректорка друкарні Тетяна Гринюк.

Зруйнована внаслідок російської атаки друкарня «Фактор-Друк» у травні 2024 року. Фото Сергій Політучий / facebook.com/sergey.polituchiy

Контекст

«Фактор-Друк» – один із найбільших поліграфічних комплексів Харкова та всієї України, який щороку друкував близько третини від усієї кількості книг у країні, за словами Політучого. На частку типографії припадало до 50% усіх підручників в Україні, стверджував він.

«Фактор-Друк» працював із усіма провідними українськими видавництвами. Через зупинку роботи типографії сукупна потужність друкарень України скоротилася на 40%, казав Політучий на «Радіо Свобода». Це призвело до черги на друкарнях, підняття цін на поліграфічні послуги та зростання вартості книжок, розповіли Forbes представники книжкового ринку.