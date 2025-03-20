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Друкарню «Фактор-Друк» у Харкові відновили після російської атаки в травні минулого року

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

1 хв читання

«Фактор-Друк» у Харкові після російської атаки 23 травня 2024 року /Сергій Політучий / facebook.com/sergey.polituchiy

Зруйнована внаслідок російської атаки друкарня «Фактор-Друк» у травні 2024 року. Фото Сергій Політучий / facebook.com/sergey.polituchiy Фото Сергій Політучий / facebook.com/sergey.polituchiy

Харківська типографія «Фактор-Друк» відновила роботу після російської ракетної атаки в травні 2024 року, повідомила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко. Збитки від удару по друкарні оцінювали в понад €10 млн. 

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Ключові факти

друкарня Фактор-Друк відновила роботу /Facebook Юлії Свириденко

Друкарня «Фактор-Друк» після російського ракетного удару та після відновлення. Фото Facebook Юлії Свириденко

друкарня Фактор-Друк у Харкові /Сергій Політучий / facebook.com/sergey.polituchiy

Зруйнована внаслідок російської атаки друкарня «Фактор-Друк» у травні 2024 року. Фото Сергій Політучий / facebook.com/sergey.polituchiy

Контекст

«Фактор-Друк» – один із найбільших поліграфічних комплексів Харкова та всієї України, який щороку друкував близько третини від усієї кількості книг у країні, за словами Політучого. На частку типографії припадало до 50% усіх підручників в Україні, стверджував він. 

«Фактор-Друк» працював із усіма провідними українськими видавництвами. Через зупинку роботи типографії сукупна потужність друкарень України скоротилася на 40%, казав Політучий на «Радіо Свобода». Це призвело до черги на друкарнях, підняття цін на поліграфічні послуги та зростання вартості книжок, розповіли Forbes представники книжкового ринку

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