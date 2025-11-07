Дубай возглавил рейтинг лучших городов для богатых людей, обойдя Нью-Йорк. По данным международного консалтингового агентства Savills Plc, эмират стал самым привлекательным местом для миллионеров благодаря налоговым льготам, безопасности и развитой семейной инфраструктуре, пишет Bloomberg.