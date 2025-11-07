Дубай возглавил рейтинг лучших городов для богатых людей, обойдя Нью-Йорк. По данным международного консалтингового агентства Savills Plc, эмират стал самым привлекательным местом для миллионеров благодаря налоговым льготам, безопасности и развитой семейной инфраструктуре, пишет Bloomberg.
Подробности
- Отчет Savills включает 30 глобальных городов и показывает, что Дубай предлагает полное освобождение от налогов на наследство, капитал и богатство, что особенно привлекает инвесторов и предпринимателей. В городе также наблюдается бум спроса на международные школы, ведь все больше богатых семей переезжают в ОАЭ.
- На втором месте рейтинга – Нью-Йорк, который вместе с Дубаем привлекает состоятельных людей стабильностью, бизнес-климатом и прозрачными правилами.
- ОАЭ активно привлекают инвесторов благодаря программе «золотой визы», дающей 10-летнее право проживания за инвестицию от 2 млн дирхамов (более $540 000).
- В Savills также отмечают, что растет интерес к «техноцентрическим» городам, таким как Шэньчжэнь и Бенгалуру, где количество миллионеров за последнее десятилетие выросло в несколько раз.
- Лондон, сохраняющий первенство по уровню жизни, теряет позиции из-за высоких налогов, охлаждающих интерес старших инвесторов.
Контекст
Отношения Украины со странами Ближнего Востока в течение 2024 года углубились на всех уровнях. В сентябре саудовская государственная инвесткомпания SALIC приобрела долю в МХП, крупнейшем производителе курятины Украины. В феврале 2025-го Минэкономики представило в Саудовской Аравии проект приватизации на $500 млн, а украинские технологические компании рассматривают Персидский залив как перспективный регион, когда экспорт IT-услуг продолжает падение из-за войны.
