Дубай очолив рейтинг найкращих міст для заможних людей, обійшовши Нью-Йорк. За даними міжнародного консалтингового агентства Savills Plc, емірат став найпривабливішим місцем для мільйонерів завдяки податковим пільгам, безпеці та розвиненій сімейній інфраструктурі, пише Bloomberg.