Дубай очолив рейтинг найкращих міст для заможних людей, обійшовши Нью-Йорк. За даними міжнародного консалтингового агентства Savills Plc, емірат став найпривабливішим місцем для мільйонерів завдяки податковим пільгам, безпеці та розвиненій сімейній інфраструктурі, пише Bloomberg.
Деталі
- Звіт Savills охоплює 30 глобальних міст і показує, що Дубай пропонує повне звільнення від податків на спадщину, капітал і багатство, що особливо приваблює інвесторів та підприємців. У місті також спостерігається бум попиту на міжнародні школи, адже дедалі більше багатих родин переїжджають до ОАЕ.
- На другому місці рейтингу – Нью-Йорк, який разом із Дубаєм приваблює заможних осіб стабільністю, бізнес-кліматом і прозорими правилами.
- ОАЕ активно залучають інвесторів завдяки програмі «золотої візи», що дає 10-річне право проживання за інвестицію від 2 млн дирхамів (понад $540 000).
- У Savills також зазначають, що зростає інтерес до «техноцентричних» міст, таких як Шеньчжень і Бенгалуру, де кількість мільйонерів за останнє десятиліття зросла у кілька разів.
- Натомість Лондон, який зберігає першість за рівнем життя, втрачає позиції через високі податки, що охолоджують інтерес старших інвесторів.
Контекст
Відносини України з країнами Близького Сходу протягом 2024 року поглибилися на всіх рівнях. У вересні саудівська державна інвесткомпанія SALIC придбала частку в МХП, найбільшому виробнику курятини України. В лютому 2025-го Мінекономіки презентувало в Саудівській Аравії проєкт приватизації на $500 млн, а українські технологічні компанії розглядають Перську затоку як перспективний регіон, коли експорт IT-послуг продовжує падіння через війну.
