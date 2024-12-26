Египет потерял $7 млрд доходов от Суэцкого канала из-за атак йеменских хуситов

Атаки йеменских хуситов в Красном море стоили Египту минимум $7 млрд доходов от Суэцкого канала в этом году. Об этом заявил президент страны Абдель Фаттах Ас-Сиси 26 декабря, пишет Bloomberg .

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Доходы от жизненно важного международного водного пути сократились более чем на 60%, говорится в заявлении президента Египта без указания конкретных цифр.

Суэцкий канал – жизненно важный источник иностранной валюты для 380-миллиардной экономики Египта, чья валюта упала до рекордно низкого уровня за последний месяц, отметило издание.

Базирующаяся в Йемене боевая группа не нападала на египетские активы, но она фактически закрыла южную часть Красного моря и часть Аденского залива для большинства западных судоходных компаний. Таким образом, они лишились возможности использовать Суэцкий канал для перемещения товаров между Европой и Азией.

Контекст

В 2023 году Суэцкий канал принес Египту около $10,2 млрд. С конца 2023 г. атаки хуситов на суда в Красном море привели к значительному сокращению доходов от Суэцкого канала. В начале 2024 года количество проходящих по каналу судов сократилось на 36%. По оценкам МВФ, Египет из-за кризиса в Красном море теряет более $100 млн в месяц.

Помимо нападений на корабли хуситы обстреливают Израиль беспилотниками и ракетами. Они говорят, что не остановятся, пока Израиль не согласится на прекращение огня из ХАМАС в Газе.