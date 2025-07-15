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ЕС может ударить по Boeing, автомобилям и бурбону. Брюссель подготовил пошлины на американские товары стоимостью $84 млрд

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

ЕС подготовил ответ на пошлины Дональд Трампа /Getty Images

ЕС подготовил ответ на пошлины Дональд Трампа Фото Getty Images

Европейский союз утвердил обновленный перечень американских товаров на сумму €72 млрд ($84 млрд), на которые могут быть наложены пошлины в ответ на новые 30% тарифы США, объявленные Дональдом Трампом. В списке – самолеты Boeing, автомобили, бурбон, агропродукция и промышленное оборудование, пишет Bloomberg.

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Подробности

  • Решение ЕС стало ответом на заявление Трампа о планах ввести с 1 августа 30% пошлины на импорт из ЕС, если стороны не договорятся о новом торговом соглашении.
  • Еврокомиссия подготовила документ на 206 страниц, где подробно расписаны товары, подпадающие под новые пошлины. Больше всего ударит по промышленной продукции США – свыше €65 млрд, в том числе €11 млрд приходится на самолеты (прежде всего Boeing), €9,4 млрд – на машины, почти €8 млрд – на автомобили.
  • В списке: медицинское оборудование, электроника, игрушки, точные инструменты, музыкальные инструменты и охотничье оружие.
  • Аграрного сектора это также касается: €6 млрд – в основном фрукты, овощи и алкоголь. Военная продукция не подпадает под действие пошлин.
  • Первоначально список предусматривал пошлины на €95 млрд, но его сократили после консультаций с бизнесом и странами-членами. Окончательное утверждение состоится после одобрения странами ЕС. В самом документе не указаны точные тарифные ставки – только список продукции.

Контекст

В июне президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести 50% пошлины на импорт товаров из ЕС, обвинив Брюссель в «хронически несправедливой торговле». После разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Трамп согласился отсрочить решение до 9 июля, а затем – до 1 августа.

Параллельно администрация Трампа снизила анонсированную ставку до 30%, однако Трамп дал понять, что без «справедливого соглашения» пошлины таки вступят в силу.

Как сообщалось, Франция, Германия и Еврокомиссия выступают за сдержанный, однако готовый к эскалации подход.

Тем временем крупные европейские компании оказывают давление на чиновников, пытаясь остановить таможенную войну. В частности, глава LVMH Бернар Арно встречался с Трампом в Вашингтоне, лоббируя избегание пошлин на продукцию сектора «люкс».

Автоконцерн Mercedes-Benz предложил ЕС и США механизм обмена квотами – за каждое авто, ввезенное в ЕС из США, столько же должно беспошлинно экспортироваться в США из Европы.

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