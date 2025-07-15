Європейський Союз затвердив оновлений перелік американських товарів на суму €72 млрд ($84 млрд), на які можуть бути накладені мита у відповідь на нові 30% тарифи США, оголошені Дональдом Трампом. У списку – літаки Boeing, автомобілі, бурбон, агропродукція та промислове обладнання, пише Bloomberg .

Деталі

Рішення ЄС стало відповіддю на заяву Трампа про плани запровадити з 1 серпня 30% мита на імпорт з ЄС, якщо сторони не домовляться про нову торговельну угоду.

Єврокомісія підготувала документ на 206 сторінок, де детально розписані товари, які підпадають під нові мита. Найбільше вдарить по промисловій продукції США – понад €65 млрд, зокрема €11 млрд припадає на літаки (насамперед Boeing), €9,4 млрд – на машини, майже €8 млрд – на автомобілі.

У переліку: медичне обладнання, електроніка, іграшки, точні інструменти, музичні інструменти та мисливська зброя.

Аграрного сектору це теж стосується: €6 млрд – це здебільшого фрукти, овочі та алкоголь. Військова продукція не підпадає під дію мит.

Спочатку список передбачав мита на €95 млрд, але його скоротили після консультацій із бізнесом і країнами-членами. Остаточне затвердження відбудеться після схвалення країнами ЄС. У самому документі не вказано точні тарифні ставки – лише список продукції.

Контекст

У червні президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити 50% мита на імпорт товарів з ЄС, звинувативши Брюссель у «хронічно несправедливій торгівлі». Після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Трамп погодився відтермінувати рішення до 9 липня, а згодом – до 1 серпня.

Паралельно адміністрація Трампа знизила анонсовану ставку до 30%, однак Трамп дав зрозуміти, що без «справедливої угоди» мита таки набудуть чинності.

Як повідомлялося, Франція, Німеччина та Єврокомісія виступають за стриманий, але готовий до ескалації підхід.

Тим часом великі європейські компанії чинять тиск на чиновників, намагаючись зупинити митну війну. Зокрема, голова LVMH Бернар Арно зустрічався з Трампом у Вашингтоні, лобіюючи уникнення мит на продукцію сектору «люкс».

Автоконцерн Mercedes-Benz запропонував ЄС і США механізм обміну квотами – за кожне авто, ввезене до ЄС зі США, стільки ж має безмитно експортуватися до США з Європи.