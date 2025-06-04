Фонд держмайна оголосив онлайн-аукціон із великої приватизації державного пакета акцій (99,9952%) статутного капіталу ПАТ «Сумихімпромʼ. Торги відбудуться у системі «Прозорро.Продажі» 11 червня, стартова ціна лота – 1,15 млрд грн без ПДВ, ідеться в повідомленні ФДМУ.

Деталі

Подання пропозицій для участі в торгах приймаються до 10 червня, 20:00.

Об’єкт включає 64 одиниці нерухомого майна та інфраструктури (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо) загальною площею 462 256,70 кв. м.

Об’єкт приватизації розташований на 44 земельних ділянках державної власності площею понад 637 000 га, але саме під обʼєкт земельні ділянки окремо не виділені.

Частину нерухомого майна об’єкта приватизації загальною площею 5892,8 кв. м передано в оренду відповідно до 17 договорів.

На балансі товариства наявні об’єкти, які не увійшли до статутного капіталу та не підлягають приватизації (обладнання та прилади в кількості 125 од.; будинок житловий 4-квартирний цегляний; підземний перехід; чотири захисні споруди).

До умов приватизації обʼєкта належить 13 пунктів, відповідно до яких покупець пакета акцій зобов’язаний від дати переходу права власності на придбаний пакет акцій забезпечити їх виконання.

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Контекст

ПАТ «Сумихімпром» – одне з найбільших українських підприємств із випуску складних мінеральних добрив, двоокису титану, сірчаної кислоти та інших видів продукції неорганічної хімії. Також на підприємстві є потужності для виробництва понад 30 марок NPK-добрив із різним співвідношенням поживних речовин для різних ґрунтових та кліматичних зон.

Через початок повномасштабної війни, потрапляння снарядів на територію заводу та пошкодження окремих об’єктів підприємство простоювало майже пів року.

Завод понад 10 років знаходився в управлінні компаній, які були пов’язані із GroupDF Дмитра Фірташа, але після виходу групи ще в листопаді 2023 року, тільки весною 2024-го було закуплено сировину та розпочато виробництво продукції.

Виторг підприємства за підсумками 2024 року – понад 632 млн грн, чистий збиток – майже 437 млн грн, свідчать дані YouControl.