Новые санкции США и ЕС остановили 183 танкера теневого флота РФ. Что нужно сделать, чтобы Кремль не обошел и эти ограничения?

В последние дни президентства Джо Байдена США ввели самый крупный на сегодняшний день пакет санкций против российской нефти. Цель – разрушить финансовые потоки, используемые Кремлем для войны в Украине. Но у России нашли способы обойти санкции. Среди них – смешивание нелегальной нефти в резервуарах и ее передача между санкционированными и несанкционированными судами. Пересказываем основные тезисы материалов Bloomberg и Центра стратегических и международных исследований .

Новые санкции, введенные США 10 января против российской нефти, касаются:

183 танкера, отмечает CSIS со ссылкой на Минфин США. Общее количество судов удвоили под санкциями США, Великобритании и ЕС;

всех специализированных шаттловых танкеров, транспортирующих нефть из ключевых проектов в Арктике и Тихоокеанском регионе России;

оператора нефтяного терминала Shandong United Energy Pipeline Transportation Co. из Китая и одну из ее дочерних структур;

двух крупных российских нефтяных компаний – «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза», которые вместе транспортировали около 970 000 баррелей нефти в день в 2024 году. Это составило около 30% российского морского экспорта;

трейдеров, использующих непрозрачные схемы для продажи российской нефти;

страховых компаний, обслуживавших теневой флот Это напрямую повлияет на Индию, которая до сих пор остается ключевым получателем поставок нефти из РФ, покрываемых российским «Ингосстрахом».

Ключевым аспектом новых санкций также стало решение Индии – одного из самых крупных покупателей российской нефти – не допускать санкционированные суда в свои порты с марта 2025 года. Это создает серьезные препятствия для России, потеряющей значительную часть доходов от экспорта.

Почему санкции имеют больше шансов на успех, чем предыдущие

Ранее введенные ограничения вместе с ценовым потолком в $60 за баррель не смогли нанести решающего удара по российской экономике. Россия создала теневой флот из устаревших танкеров, не зависящих от западного финансирования или страхования. Таким образом, Кремль сохранил объемы поставок нефти, которые направлялись в Китай и Индию.

К началу 2025 года рынок нефти оказался более готов к потере части российского экспорта нефти. Мировые цены на нефть упали до $70 за баррель по сравнению с почти $95 в конце 2022 года. Также прогнозируют значительный профицит нефти в первой половине 2025 года, а ОПЕК+ имеет резервные мощности на 6 млн баррелей в день.

Новые ограничения уже привели к повышению цен на нефть. В день объявления санкций цена на нефть марки Brent выросла на $2,84 за баррель, а на следующий день еще на $1,25, достигнув самого высокого уровня за последние четыре месяца. Теоретически санкции могут снизить избыток поставок в 2025 году на уровне 725 000 баррелей в день, прогнозирует Международное энергетическое агентство.

Инвестиционный банк Morgan Stanley повысил свой прогноз для Brent до $77,50 за баррель, отметив, что эти меры «превысили ожидания». При этом банк прогнозирует среднюю цену на уровне $72,50 во второй половине 2025 года благодаря глобальному профициту.

В начале 2025 года цены на нефть упали до $70 за баррель Фото Shutterstock

Санкциями охвачены 44% российского экспорта сырой нефти. В 2024 году Россия транспортировала 3,5 млн баррелей в день, из которых 1,5 млн баррелей приходилось на танкеры, что теперь под санкциями.

С сокращением теневого флота России придется продавать нефть с большой скидкой. В то же время около 1 млн баррелей в день сырой нефти, которую добывают другие компании, может оставаться на рынке. Впрочем, такое правило действует только при соблюдении ценового потолка.

Схемы для обхода санкций

Россия, вероятно, применит разные схемы, чтобы избежать ограничений. Многие или большинство санкционированных танкеров переведут из статуса транспортных судов к функции плавающих хранилищ – одна из практик хранения нефтяных грузов на судах в море. Это даст время для организации разных схем по обходу санкций. В их числе, в частности, ее передача между санкционированными и несанкционированными судами. Это позволяет смешивать грузы, маскируя их происхождение.

Россия также воспользуется возможностью смешивания нефти в резервуарах. Хотя программное обеспечение для отслеживания грузов становится все сложнее, пока нет технологического решения по различению молекул нефти, смешанной в наземных резервуарах. Поэтому операторы терминалов или судна, даже с лучшими намерениями, не смогут определить происхождение.

183 танкера подверглись американским санкциям Фото Getty Images

Санкции обладают потенциалом серьезно ослабить доходы Кремля. Однако политики США должны готовиться к длительной борьбе с теневыми схемами. Среди возможных шагов:

постоянное расширение списка запрещенных судов и компаний;

введение еще более жестких ограничений для российских нефтяных компаний;

понижение ценового потолка для российской нефти.

Новый пакет санкций создает значительные вызовы для России, но успех зависит от последовательного усиления мер и борьбы с мошенническими схемами. Умеренные цены на нефть и глобальные резервные мощности дают США и их союзникам достаточно простора для маневра, чтобы нанести еще больший удар по доходам Кремля. Любое влияние на российскую нефтяную добычу, вероятно, будет ощущаться в долгосрочной перспективе, и больше всего – на новых проектах, нуждающихся в самых современных технологиях для прибыльной добычи нефти, пишет Bloomberg.

Однако последствия могут проявиться и в краткой перспективе, по данным CSIS, Индии и Китаю придется искать альтернативные источники поставки нефти, например в странах Ближнего Востока или Африки.