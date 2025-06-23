Иран нанес ракетные удары по авиабазам США в Катаре и Ираке почти через два дня после того, как американские самолеты бомбили ключевые ядерные объекты Тегерана, пишет Financial Times .

Ключевые факты

Министерство иностранных дел Катара заявило, что атака была направлена ​​на авиабазу Аль-Удейд недалеко от Дохи, где обычно размещается около 10 000 американских солдат. Однако большая часть персонала была эвакуирована на прошлой неделе.

Доха заявила, что ее противовоздушная оборона «успешно отразила атаку и перехватила иранские ракеты», добавив, что «в результате атаки никто не пострадал».

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Иран выпустил шесть ракет по Катару и одну по Ираку.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что администрация и Министерство обороны «осведомлены о потенциальных угрозах авиабазе Аль-Удейд и внимательно отслеживают их». Аль-Удейд является региональным штабом Центрального командования, отвечающего за военные операции США на всем Ближнем Востоке.

Ранее Катар объявил, что временно закрывает свое воздушное пространство. Регион был готов к потенциальному удару Ирана по объектам США после американской атаки на иранские ядерные объекты на выходных.

Иранское государственное информационное агентство Tasnim сообщило, что Тегеран назвал ответный удар «известием о победе».

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время ударов на выходных он «уничтожил» основные ядерные объекты Ирана, присоединившись к израильской операции.

23 июня Израиль нанес новые удары по Ирану, в частности по Тегерану и иранскому ядерному объекту в Фордо, который также стал целью атаки США.

Иран, являющийся третьим по величине производителем сырой нефти в ОПЕК, заявил 23 июня, что атака США на его ядерные объекты расширила круг законных целей для вооруженных сил. В Персидском заливе образовалась пробка из почти тысячи судов из-за сбоев GPS и угроз Ирана перекрыть Ормузский пролив.

Трамп призвал не повышать цены на нефть. 23 июня цены на нефть колебались, достигнув пятимесячного максимума после авиаударов США по Ирану. Трамп также поручил Министерству энергетики США «бурить» и заявил, что требует выполнить приказ немедленно.