BP, Eni и TotalEnergies начали эвакуацию иностранного персонала из иракских нефтяных месторождений, сообщила государственная нефтяная компания Basra Oil Company 23 июня. Добыча на южных месторождениях Ирака остается неизменной, экспорт составляет в среднем 3,32 млн баррелей в день, сообщили Reuters два чиновника из нефтяной отрасли.

Ключевые факты

Меры по эвакуации были предприняты после военных ударов США по иранским ядерным объектам и столкновений между Израилем и Ираном, граничащим с Ираком.

«Компании, работающие на месторождениях Basra Oil Company… временно эвакуировали часть иностранного персонала, в частности, BP, которая работает на месторождении Румайла», – говорится в заявлении Basra Oil. Компания добавила, что этот шаг не отразится на производстве.

Итальянская компания Eni, имеющая контракт на техническое обслуживание на иракском нефтегазовом месторождении Зубайр, сократила численность персонала с 260 до 98 человек, сообщила Basra Oil, добавив, что оставшиеся в стране рабочие работают в обычном режиме с местными сотрудниками. Ранее пресс-секретарь компании заявил, что Eni сократила численность персонала в качестве меры предосторожности и следит за ситуацией в регионе.

Французская TotalEnergies эвакуировала 60% своего персонала, но это не повлияло на сделки, заявила Basra Oil.

Basra Oil сообщила, что работы на месторождениях, которыми управляют китайские компании и которые не сокращали свой персонал, продолжаются стабильно. Российская компания «Лукойл» тоже не принимала меры.

Работающие в Ираке Shevron и Shell отказались от комментариев.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время ударов на выходных он «уничтожил» основные ядерные объекты Ирана, присоединившись к израильской операции.

23 июня Израиль нанес новые удары по Ирану, в частности по Тегерану и иранскому ядерному объекту в Фордо, который также стал целью атаки США.

Иран, являющийся третьим по величине производителем сырой нефти в ОПЕК, заявил 23 июня, что атака США на его ядерные объекты расширила круг законных целей для вооруженных сил. В Персидском заливе образовалась пробка из почти тысячи судов из-за сбоев GPS и угроз Ирана перекрыть Ормузский пролив.

Трамп призвал не повышать цены на нефть. 23 июня цены на нефть колебались, достигнув пятимесячного максимума после авиаударов США по Ирану. Трамп также поручил Министерству энергетики США «бурить» и заявил, что требует выполнить приказ немедленно.