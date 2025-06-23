У Перській затоці утворився затор з майже тисячі суден через збої GPS та погрози Ірану перекрити Ормузьку протоку. Про це повідомило S&P Global з посиланням на учасників ринку. Оператори обмежують навігацію, що спричинило наймасштабніший транспортний колапс у регіоні за останні роки.

Деталі

Лише за останній тиждень в районі Перської затоки утворився затор із близько 1000 суден. Причина – збої в навігації та звʼязку через глушіння сигналів GPS і часті перебої зв’язку.

Компанії-оператори вимушені обмежити цілодобовий рух суден 16–18 годинами. Це паралізувало ключовий маршрут постачання енергоносіїв – Ормузьку протоку, через яку проходить до 20 млн барелів нафти та 11 млрд кубометрів газу щодня.

Один із танкерів Unipec – Front Eagle – 17 червня зіткнувся з Suezmax-танкером Adalynn біля узбережжя ОАЕ, обидва судна загорілись. Причину аварії офіційно не встановлено, однак у регіоні зростає тривога через ймовірні наслідки GPS-глушіння.

Оператори скаржаться на повну втрату зв’язку з екіпажами: у нормальних умовах команда на березі має постійно тримати контакт із судном. На додачу, в районі зросла ймовірність пошкодження суден морськими мінами.

Загострення між Іраном та Ізраїлем зробило Перську затоку потенційною «сірою зоною» – з ризиками, але без прямого блокування протоки. Це спричинило стрибок фрахтових ставок. Наприклад, ціна перевезення на маршруті Перська затока – Китай для великих танкерів VLCC зросла з w48 до w80 лише за тиждень. Ціни на транспортування нафтопродуктів до Північної Азії також досягли річного максимуму.

Втім, додаткові воєнні надбавки для страхування на тижневий рейс LR1-танкерів залишились переважно незмінними – $30 000 – 40 000.

Контекст

Нестабільність викликана недавніми погрозами парламенту Ірану схвалити закриття Ормузької протоки після авіаударів США по іранських ядерних обʼєктах. Остаточне рішення з цього питання буде приймати Рада національної безпеки Ірану. Раніше Іран вже не раз погрожував перекрити протоку, проте до реальних дій справа не доходила.

Американські військові вже розробляють план дій на випадок, якщо Іран виконає погрозу перекрити Ормузьку протоку.

Перекриття Іраном протоки, ширина якої в найвужчому місці становить 33 км і через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти й газу, може ізолювати американські тральщики в Перській затоці. Два представники Пентагону, які брали участь в обговореннях у Білому домі, зазначили, що ВМС США намагаються розосередити свої кораблі в затоці, щоб зменшити їхню вразливість.

Ескалація в регіоні, який забезпечує значну частку світової нафти, спричиняє зростання цін на нафту, що може вплинути на вартість пального в Україні. Проте зростання цін не буде миттєвим чи значним. Детальніше про динаміку українського ринку пального та механізми стримування цінових стрибків – у матеріалі Forbes Ukraine.