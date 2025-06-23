Президент США Дональд Трамп призвал не повышать цены на нефть. Об этом он написал в соцсети Truth Social 23 июня. В понедельник цены на нефть колебались, достигнув пятимесячного максимума после авиаударов США по Ирану.

Ключевые факты

«Все, держите цены на нефть низкими. Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого», – написал президент США.

Таким образом Трамп отреагировал на рост цен на нефть в связи с ударами США и Израиля по Ирану.

Трамп также поручил Министерству энергетики США «бурить» и заявил, что требует выполнить приказ немедленно.

« Drill, baby, drill » – одно из ключевых обещаний президента США. Согласно ей, Трамп хочет «высвободить американские энергоносители и выпустить на рынок огромные запасы черного золота», которые есть в США. Он повторил этот тезис во время речи в Палм-Бич после победы над Камалой Харрис. Выполнение обещания свидетельствовало бы о резком повороте по сравнению с политикой предшественника Джо Байдена, который наоборот ограничил добычу ископаемого топлива в США.

» – одно из ключевых обещаний президента США. Согласно ей, Трамп хочет «высвободить американские энергоносители и выпустить на рынок огромные запасы черного золота», которые есть в США. Он повторил этот тезис во время речи в Палм-Бич после победы над Камалой Харрис. Выполнение обещания свидетельствовало бы о резком повороте по сравнению с политикой предшественника Джо Байдена, который наоборот ограничил добычу ископаемого топлива в США. Цены на нефть колебались 23 июня, достигнув максимума, прежде чем свести на нет большую часть роста, поскольку транзит нефти и газа продолжился на танкерах с Ближнего Востока после авиаударов США по Ирану на выходных.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2%, до $77,17 за баррель.

Перед этим цены на нефть марки Brent и WTI достигли пятимесячных максимумов – $81,4 и $78,4 соответственно.

Цены выросли с начала конфликта 13 июня на фоне растущих опасений относительно поставок сырой нефти на Ближнем Востоке, в частности риска того, что Иран может принять ответные меры, перекрыв Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время ударов на выходных он «уничтожил» основные ядерные объекты Ирана, присоединившись к израильской операции.

23 июня Израиль нанес новые удары по Ирану, в частности по Тегерану и иранскому ядерному объекту в Фордо, который также стал целью атаки США.

Иран, являющийся третьим по величине производителем сырой нефти в ОПЕК, заявил 23 июня, что атака США на его ядерные объекты расширила круг законных целей для вооруженных сил.

По данным отслеживания судов, по меньшей мере два супертанкера совершили разворот у Ормузского пролива после ударов США по Ирану, поскольку продолжающееся больше недели обострение в регионе заставляет суда делать остановки или менять маршруты. Так, в Персидском заливе образовалась пробка из почти тысячи судов из-за сбоев GPS и угроз Ирана перекрыть Ормузский пролив.