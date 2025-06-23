Іран завдав ракетних ударів по авіабазах США в Катарі та Іраку майже через два дні після того, як американські літаки бомбили ключові ядерні обʼєкти Тегерана, пише Financial Times .

Ключові факти

Міністерство закордонних справ Катару заявило, що атака була спрямована на авіабазу Аль-Удейд неподалік Дохи, де зазвичай розміщується близько 10 000 американських солдатів. Проте більшу частину персоналу було евакуйовано минулого тижня.

Доха заявила, що її протиповітряна оборона «успішно відбила атаку і перехопила іранські ракети», додавши, що «в результаті атаки ніхто не постраждав».

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що Іран випустив шість ракет по Катару і одну по Іраку.

Високопоставлений представник Білого дому заявив, що адміністрація та Міністерство оборони «обізнані про потенційні загрози авіабазі Аль-Удейд і уважно відстежують їх». Аль-Удейд є регіональним штабом Центрального командування, яке відповідає за військові операції США на всьому Близькому Сході.

Раніше Катар оголосив, що тимчасово закриває свій повітряний простір. Регіон був готовий до потенційного удару Ірану по обʼєктах США після американської атаки на іранські ядерні обʼєкти у вихідні.

Іранське державне інформаційне агентство Tasnim повідомило, що Тегеран назвав удар у відповідь «звісткою про перемогу».

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час ударів на вихідних він «знищив» основні ядерні обʼєкти Ірану, приєднавшись до ізраїльської операції.

23 червня Ізраїль завдав нових ударів по Ірану, зокрема по Тегерану та іранському ядерному обʼєкту у Фордо, який також став ціллю атаки США.

Іран, який є третім за величиною виробником сирої нафти в ОПЕК, заявив 23 червня, що атака США на його ядерні обʼєкти розширила коло законних цілей для збройних сил. У Перській затоці утворився затор з майже тисячі суден через збої GPS та погрози Ірану перекрити Ормузьку протоку.

Трамп закликав не підвищувати ціни на нафту. 23 червня ціни на нафту коливалися, досягнувши пʼятимісячного максимуму після авіаударів США по Ірану. Трамп також доручив Міністерству енергетики США «бурити» і заявив, що вимагає виконати наказ негайно.