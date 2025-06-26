Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Израиль оценил ущерб от войны с Ираном в $3 млрд

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Разрушенная в результате иранской атаки многоэтажка в городе Беэр-Шева /Getty Images

Разрушенная в результате иранской атаки многоэтажка в городе Беэр-Шева Фото Getty Images

Израиль подсчитал, что ущерб от 12-дневной войны с Ираном достиг 10 млрд шекелей ($3 млрд). Об этом пишет Bloomberg 26 июня. Эти средства пойдут на восстановление зданий, поврежденных ракетными ударами, и компенсации местным предприятиям.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Подробности

  • «Это самый серьезный вызов в истории Израиля. Мы никогда раньше не сталкивались с таким масштабным ущербом», – заявил Шай Ааронович, генеральный директор Налогового управления Израиля, ответственного за выплату компенсаций.
  • Эта сумма не включает расходы по восстановлению вооружений и оборонных систем, использованных во время конфликта.
  • Министр финансов Бецалель Смотрич отметил, что общая стоимость войны может достигнуть $12 млрд. В течение 12 дней экономика Израиля была фактически парализована, школы и большинство предприятий, помимо критически важных, прекратили работу.
  • По оценкам Министерства финансов, компенсации бизнесу составят 5 млрд шекелей. Это вдвое превышает выплаты за повреждение имущества в октябре 2023 года, когда общины пострадали от атак боевиков ХАМАС.

Контекст

23 июня Дональд Трамп объявил о достижении договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном. По его словам, соглашение вступило в силу 24 июня.

Иран подтвердил факт перемирия с Израилем. Высший совет национальной безопасности Исламской Республики опубликовал заявление, в котором сообщил о начале действия режима прекращения огня. В заявлении подчеркнуто, что любая агрессия со стороны Израиля получит «решительный ответ».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна поддерживает перемирие, но предупредил, что в случае нарушения условий соглашения Израиль даст решительный ответ.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні