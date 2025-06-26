Израиль подсчитал, что ущерб от 12-дневной войны с Ираном достиг 10 млрд шекелей ($3 млрд). Об этом пишет Bloomberg 26 июня. Эти средства пойдут на восстановление зданий, поврежденных ракетными ударами, и компенсации местным предприятиям.
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- «Это самый серьезный вызов в истории Израиля. Мы никогда раньше не сталкивались с таким масштабным ущербом», – заявил Шай Ааронович, генеральный директор Налогового управления Израиля, ответственного за выплату компенсаций.
- Эта сумма не включает расходы по восстановлению вооружений и оборонных систем, использованных во время конфликта.
- Министр финансов Бецалель Смотрич отметил, что общая стоимость войны может достигнуть $12 млрд. В течение 12 дней экономика Израиля была фактически парализована, школы и большинство предприятий, помимо критически важных, прекратили работу.
- По оценкам Министерства финансов, компенсации бизнесу составят 5 млрд шекелей. Это вдвое превышает выплаты за повреждение имущества в октябре 2023 года, когда общины пострадали от атак боевиков ХАМАС.
Контекст
23 июня Дональд Трамп объявил о достижении договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном. По его словам, соглашение вступило в силу 24 июня.
Иран подтвердил факт перемирия с Израилем. Высший совет национальной безопасности Исламской Республики опубликовал заявление, в котором сообщил о начале действия режима прекращения огня. В заявлении подчеркнуто, что любая агрессия со стороны Израиля получит «решительный ответ».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна поддерживает перемирие, но предупредил, что в случае нарушения условий соглашения Израиль даст решительный ответ.
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