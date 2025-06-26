Ізраїль підрахував, що збитки від 12-денної війни з Іраном сягнули 10 млрд шекелів ($3 млрд). Про це пише Bloomberg 26 червня. Ці кошти підуть на відновлення будівель, пошкоджених ракетними ударами, та компенсації місцевим підприємствам.

Деталі

«Це найсерйозніший виклик в історії Ізраїлю. Ми ніколи раніше не стикалися з такими масштабними збитками», – заявив Шай Ааронович, генеральний директор Податкового управління Ізраїлю, відповідального за виплату компенсацій.

Ця сума не включає витрати на відновлення озброєнь і оборонних систем, використаних під час конфлікту.

Міністр фінансів Бецалель Смотрич зазначив, що загальна вартість війни може досягти $12 млрд. Протягом 12 днів економіка Ізраїлю була фактично паралізована, школи та більшість підприємств, крім критично важливих, припинили роботу.

За оцінками Міністерства фінансів, компенсації бізнесу становитимуть 5 млрд шекелів. Це удвічі перевищує виплати за пошкодження майна у жовтні 2023 року, коли цілі громади постраждали від атак бойовиків ХАМАС.

Контекст

23 червня Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості щодо припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. За його словами, угода набула чинності 24 червня.

Іран підтвердив факт перемир’я з Ізраїлем. Вища рада національної безпеки Ісламської Республіки опублікувала заяву, в якій повідомила про початок дії режиму припинення вогню. У заяві підкреслено, що будь-яка агресія з боку Ізраїлю отримає «рішучу відповідь».

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна підтримує перемир’я, але попередив, що у разі порушення умов угоди Ізраїль дасть рішучу відповідь.