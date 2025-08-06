Кабмин назначил Цивинского руководителем БЭБ

Кабинет Министров на заседании 6 августа назначил избранного в результате независимого конкурса Александра Цивинского главой Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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«Ожидаем обновления работы бюро, укрепления института и достижения весомого уровня доверия между бюро и украинскими предпринимателями», – написала премьер. Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами, добавила Свириденко.

Свириденко сообщила, что Цивинский прошел проверку на полиграфе. «Нет оговорок относительно его кандидатуры», – говорит она.

Контекст

Со второй попытки отборочная комиссия 24 июня избрала Александра Цивинского, нынешнего руководителя подразделения НАБУ, на должность директора БЭБ.

Согласно закону о БЭБ, Цивинского должны назначить до 10 июля, но 7 июля Кабмин не поддержал его кандидатуру и поручил комиссии повторно подать на голосование до двух кандидатов.

Причиной такого решения правительство назвало письмо от СБУ о «возможных рисках безопасности». В Кабмине не раскрыли детали содержания письма. Премьер-министр Свириденко отмечала, что неназначение правительством избранного комиссией руководителя БЭБ является законным.

Согласно меморандуму с Международным валютным фондом, правительство должно было назначить нового постоянного руководителя БЭБ до конца июля 2025 года. Комиссия отказала Кабмину в проведении повторного голосования и вернула предложение о назначении Цивинского.