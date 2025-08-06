Кабінет Міністрів на засіданні 6 серпня призначив обраного після незалежного конкурсу Олександра Цивінського головою Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
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- «Очікуємо на оновлення роботи бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між бюро й українськими підприємцями», – написала прем’єрка. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювалися тіньовими схемами, додала Свириденко.
- Свириденко повідомила, що Цивінський пройшов перевірку на поліграфі. «Немає застережень щодо його кандидатури»,– каже вона.
Контекст
З другої спроби відбіркова комісія 24 червня обрала Олександра Цивінського, нинішнього керівника підрозділу НАБУ, на посаду директора БЕБ.
Згідно із законом про БЕБ, Цивінського мали призначити до 10 липня, але 7 липня Кабмін не підтримав його кандидатуру і доручив комісії повторно подати на голосування до двох кандидатів.
Причиною такого рішення уряд назвав лист від СБУ про «можливі ризики для безпеки». В Кабміні не розкрили деталей змісту листа. Прем’єр-міністерка Свириденко зазначала, що непризначення урядом обраного комісією керівника БЕБ є законним.
Відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом уряд мав призначити нового постійного керівника БЕБ до кінця липня 2025 року. Комісія відмовила Кабміну в проведенні повторного голосування та повернула пропозицію щодо призначення Цивінського.
1 серпня Свириденко зустрілася із Цивінським. Після розмови з кандидатом на голову БЕБ вона сказала, Цивінський пройде перевірку на поліграфі, щоб усунути будь-які сумніви щодо його призначення.
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