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Кабмін призначив Олександра Цивінського керівником БЕБ

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

1 хв читання

Олександр Цивінський. Фото: lvduvs.edu.ua

Олександр Цивінський. Фото: lvduvs.edu.ua

Кабінет Міністрів на засіданні 6 серпня призначив обраного після незалежного конкурсу Олександра Цивінського головою Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Деталі

  • «Очікуємо на оновлення роботи бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між бюро й українськими підприємцями», – написала прем’єрка. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювалися тіньовими схемами, додала Свириденко.
  • Свириденко повідомила, що Цивінський пройшов перевірку на поліграфі. «Немає застережень щодо його кандидатури»,– каже вона.

Контекст

З другої спроби відбіркова комісія 24 червня обрала Олександра Цивінського, нинішнього керівника підрозділу НАБУ, на посаду директора БЕБ. 

Згідно із законом про БЕБ, Цивінського мали призначити до 10 липня, але 7 липня Кабмін не підтримав його кандидатуру і доручив комісії повторно подати на голосування до двох кандидатів.

Причиною такого рішення уряд назвав лист від СБУ про «можливі ризики для безпеки». В Кабміні не розкрили деталей змісту листа. Прем’єр-міністерка Свириденко зазначала, що непризначення урядом обраного комісією керівника БЕБ є законним

Відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом уряд мав призначити нового постійного керівника БЕБ до кінця липня 2025 року. Комісія відмовила Кабміну в проведенні повторного голосування та повернула пропозицію щодо призначення Цивінського.

1 серпня Свириденко зустрілася із Цивінським. Після розмови з кандидатом на голову БЕБ вона сказала, Цивінський пройде перевірку на поліграфі, щоб усунути будь-які сумніви щодо його призначення.

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