Минздрав получил запрос от Минобороны на разбронирование отдельных медработников

Министерство здравоохранения получило обращение от Минобороны и Командования Медицинских сил ВСУ по поводу разбронирования отдельных медицинских работников, в которых нуждаются Вооруженные Силы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Подробности

Для удовлетворения потребностей ВСУ и оборонного сектора в медицинских кадрах разработан механизм разбронирования отдельных специалистов, по которым есть запрос, отметили в ведомстве.

В настоящее время Минздрав вместе с департаментами здравоохранения проводит консультации по формированию списков медработников, которых планируется разбронировать.

В начале 2024 года правительство разрешило бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных учреждений, центров общественного здоровья, учреждений судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы, центров крови, если это их основное место работы.

Для других медицинских работников ограничения на бронирование остаются в силе.

Ранее критически важные медицинские учреждения могли бронировать только до 50% военнообязанных мужчин, а увеличение этого лимита требовало специального решения министра обороны.

Контекст

28 февраля Кабмин обновил правила бронирования и критерии определения критически важных предприятий. Согласно с новыми правилами, лица, мобилизованные после 18 мая 2024 года, будут считаться автоматически забронированными, а проверка сотрудников на протяжении 72 часов отменена.

Среди изменений: отсрочку будут отменять через пять дней, статус критичности предприятия будут определять по уровню средней зарплаты, а Пенсионный фонд и Минцифры объединят реестры для автоматической верификации этого показателя.