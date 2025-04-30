МОЗ отримало запит від Міноборони на розбронювання окремих медпрацівників

Міністерство охорони здоров’я отримало звернення від Міноборони та Командування Медичних сил ЗСУ щодо розбронювання окремих медичних працівників, яких потребують Збройні Сили. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Деталі

Для задоволення потреб ЗСУ та оборонного сектору в медичних кадрах розроблено механізм розбронювання окремих фахівців, на яких є запит, зазначили у відомстві.

Наразі МОЗ разом із департаментами охорони здоров’я проводить консультації для формування списків медпрацівників, яких планується розбронювати.

На початку 2024 року уряд дозволив бронювати 100% медичних працівників державних і комунальних закладів, центрів громадського здоров’я, установ судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, центрів крові, якщо це їхнє основне місце роботи.

Для інших медичних працівників обмеження на бронювання залишаються в силі.

Раніше критично важливі медичні заклади могли бронювати лише до 50% військовозобов’язаних чоловіків, а збільшення цього ліміту потребувало спеціального рішення міністра оборони.

Контекст

28 лютого Кабмін оновив правила бронювання та критерії визначення критично важливих підприємств. Згідно з новими правилами, особи, мобілізовані після 18 травня 2024 року, вважатимуться автоматично заброньованими, а перевірка працівників протягом 72 годин скасована.

Серед змін: відстрочку скасовуватимуть за п’ять днів, статус критичності підприємства визначатимуть за рівнем середньої зарплати, а Пенсійний фонд і Мінцифри об’єднають реєстри для автоматичної верифікації цього показника.