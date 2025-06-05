НАБУ и САП сообщили руководителю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко о новом подозрении в недекларировании имущества. Также заявлено о подозрении его жене – в пособничестве в незаконном обогащении. Об этом говорится в пресс-релизе пресс-службы НАБУ от 5 июня.

Подробности

По версии следствия, чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрированные на родственников его жены.

Речь идет о шести квартирах в Киеве и Ужгороде; жилом доме под Киевом площадью более 220 кв. м и двух земельных участках; двух гаражных боксах; шести паркоместах; трех нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м; автомобиле BMW X3.

Контекст

Главой АМКУ Павла Кириленко назначили в сентябре 2023 года. До этого – более 10 лет – Кириленко строил карьеру в органах прокуратуры, а последние четыре года – возглавлял Донецкую областную государственную администрацию.

22 марта 2024 года САП и НАБУ начали уголовное производство по Кириленко по статьям «незаконное обогащение» и «декларирование недостоверной информации». 14 августа ему сообщили о подозрении.

Поводом к расследованию САП и НАБУ стало обнародование журналистского расследования «Радио Свобода». В нем говорилось, что семья Кириленко приобрела элитное имущество на 70 млн грн во время войны.

В декабре прошлого года прокуроры завершили расследование по Кириленко о незаконном обогащении на 72,1 млн грн и декларировании недостоверной информации.