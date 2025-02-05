Наблюдательный совет «Укрэнерго» объявил конкурс на главу правления

Набсовет «Укрэнерго» объявил конкурс на должность главы правления компании, сообщила пресс-служба НЭК 5 февраля. Сопровождать конкурс будет Korn Ferry – одна из глобальных консалтинговых компаний по поиску топ-руководителей.

Ключевые факты

В НЭК отметили, что среди приоритетов и стратегических целей главы правления во время войны – обеспечить защиту критически важных элементов энергосистемы и быстрое восстановление поврежденных войной энергетических объектов, поддержку развития распределенной генерации для повышения гибкости и устойчивости энергосистемы.

Также он должен создать резерв критически важного оборудования и обеспечить безопасное хранение для быстрого восстановления.

Среди его целей – восстановить финансовую устойчивость и доверие международных финансовых партнеров.

Еще новый глава правления должен усилить пропускную способность сети путем строительства интерконнекторов из ЕС для увеличения пропускной способности и допустимых маржинальных перетоков.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов на украинском и английском языках до 14 марта 2025 года.

Контекст

30 августа 2024 года во время заседания Ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский решил, что предыдущий глава правления Владимир Кудрицкий должен написать заявление об увольнении по собственному желанию. Причина решения Ставки – незавершенные защитные конструкции вокруг подстанций «Укрэнерго», после российского массированного обстрела 26 августа приведшее к перебоям со снабжением электричества. В чем реальные причины увольнения Кудрицкого и кому это выгодно – читайте в статье Forbes.

Независимые члены наблюдательного совета «Укрэнерго» заявляли, что Кудрицкого уволили с нарушением принципов корпоративного управления без доказательства его ошибок и злоупотреблений.

5 сентября наблюдательный совет «Укрэнерго» назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности главы правления «Укрэнерго». Последние два года Брехт являлся членом правления «Укрэнерго» и отвечал за эксплуатацию, восстановление и развитие сети системы передачи.

«Укрэнерго» несколько месяцев работала без полноценного наблюдательного совета после громкого увольнения из его состава двух экс-президентов ENTSO-E и главы правления Кудрицкого. 13 декабря наблюдательный совет возглавил независимый представитель Еппе Кофод. Он был министром иностранных дел Дании с 27 июня 2019-го по 15 декабря 2022-го.