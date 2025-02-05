Наглядова рада «Укренерго» оголосила конкурс на голову правління

Наглядова рада «Укренерго» оголосила конкурс на посаду голови правління компанії, повідомила пресслужба НЕК 5 лютого. Супроводжувати конкурс буде Korn Ferry – одна з глобальних консалтингових компаній з пошуку топ-керівників.

Ключові факти

У НЕК наголосили, що серед пріоритетів та стратегічних цілей голови правління під час війни – забезпечити захист критично важливих елементів енергосистеми та швидке відновлення пошкоджених війною енергетичних об’єктів, підтримка розвитку розподіленої генерації для підвищення гнучкості та стійкості енергосистеми.

Також він має створити резерв критично важливого обладнання та забезпечити його безпечне зберігання для швидкого відновлення.

Серед його цілей – відновити фінансову стійкість та довіру міжнародних фінансових партнерів.

Ще новий голова правління повинен посилити пропускну спроможність мережі шляхом будівництва інтерконекторів з ЄС для збільшення пропускної спроможності та допустимих маржинальних перетоків.

Для участі у конкурсі треба надати пакет документів українською та англійською мовами до 14 березня 2025 року.

Контекст

30 серпня 2024 року під час засідання Ставки верховного головнокомандувача президент України Володимир Зеленський вирішив, що попередній голова правління Володимир Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Причина рішення Ставки – незавершені захисні конструкції навколо підстанцій «Укренерго», що після російського масованого обстрілу 26 серпня призвело до перебоїв із постачанням електрики. У чому реальні причини звільнення Кудрицького і кому це вигідно – читайте у статті Forbes.

Незалежні члени наглядової ради «Укренерго» заявляли, що Кудрицького звільнили з порушенням принципів корпоративного управління, без доказу його помилок та зловживань.

5 вересня наглядова рада «Укренерго» призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління «Укренерго». Останні два роки Брехт був членом правління «Укренерго» та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі.

«Укренерго» кілька місяців працювала без повноцінної наглядової ради після гучного звільнення з її складу двох експрезидентів ENTSO-E та голови правління Кудрицького. 13 грудня наглядову раду очолив незалежний представник Єппе Кофод. Він був міністром закордонних справ Данії з 27 червня 2019-го до 15 грудня 2022-го.