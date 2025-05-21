Самый большой участок «Земельного банка» сдали в пользование

Самый большой участок «Земельного банка» площадью 3969 га в Устиновской общине Кировоградской области был передан в субаренду на 14 лет за 78,6 млн грн годовой платы по НДС. Об этом говорится в сообщении Минэкономики от 21 мая.

Подробности

Победитель торгов, проведенных через «Prozorro.Продажи», подписал договор с ООО «Государственный земельный банк» и уплатил полную сумму.

Субаренда государственных земель способствует экономическому развитию, созданию рабочих мест и наполнению бюджетов налогами, а на аукционе стоимость участка выросла почти в пять раз, достигнув 19 803 грн за гектар по НДС, отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Предыдущие два аукциона не завершились сделками из-за финансовой несостоятельности победителей.

Участок долгое время оставался заброшенным, и его передача в субаренду позволит эффективно использовать плодородные земли, добавил генеральный директор ООО «Государственный земельный банк» Ярослав Ярославский.

Контекст

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) запустил проект «Земельный банк» в 2023 году, определив его как один из ключевых приоритетов на 2024 год. Инициатива направлена ​​на предоставление аграриям доступа к государственным сельхозземлям через прозрачные онлайн-аукционы в системе «Prozorro.Продажи».

1 октября 2024 г. состоялся первый аукцион по субаренде сельскохозяйственных земель на платформе «Prozorro.Продажи», где лотом стал участок площадью более 115 га в Винницкой области с победной ставкой аренды более 3 млн грн.

С начала проекта до конца 2024 года проведено 266 успешных аукционов, охвативших 23 296 га земель, обеспечив ежегодные поступления от субаренды в размере 757 млн грн.