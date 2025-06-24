Генеральный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг приступил к продаже акций производителя микросхем. Это его первая сделка в рамках плана, позволяющего ему избавиться от акций на сумму до $865 млн до конца года, пишет Bloomberg 24 июня.

Ключевые факты

Хуанг продал 100 000 акций в течение двух дней с 20 по 23 июня за $14,4 млн, согласно представленным в понедельник документам в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Продажа Хуанга является частью нового плана, принятого в марте и раскрытого в прошлом месяце в квартальном отчете Nvidia.

Хуанг – 12-й самый богатый человек в мире с состоянием в $126 млрд, почти полностью состоящем из акций Nvidia, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Генеральный директор продал более $1,9 млрд акций Nvidia, согласно расчетам индекса.

Заранее подготовленный план Хуанга, распространенный среди миллиардеров и руководителей, желающих обналичить часть акций, не пугая инвесторов, дает ему возможность продать 6 млн акций до конца года. Эта сумма будет оценена в $865 млн по цене закрытия в 23 июня в $144,17. Еще одно заявление в понедельник показывает, что Хуанг планирует продать еще 50 000 акций в ближайшее время.

Миллиардер, директор совета директоров Nvidia Марк Стивенс также продает акции. Он продал более 600 000 акций примерно за $88 млн 18 июня, согласно отдельному заявлению 23 июня. Ранее в июне он подал предложение о продаже до 4 млн акций производителя микросхем и сейчас продал более 2 млн. По данным Bloomberg, состояние Стивенса составляет $9,8 млрд.

Контекст

Американская Nvidia Corp., специализирующаяся на производстве графических процессоров, в первом квартале увеличила чистую прибыль на 26%, выручка выросла на 69%. При этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков рынка. Чистая прибыль за квартал, завершившийся 27 апреля, составила $18,8 млрд, или 76 центов на акцию, против $14,9 млрд, или 60 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего финансового года.

Квартальная выручка выросла до $44,06 млрд с $26,04 млрд годом ранее, тогда как рынок в среднем ожидал $43,31 млрд.