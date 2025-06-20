Тайваньская Foxconn и американский производитель чипов искусственного интеллекта Nvidia ведут переговоры о размещении человекоподобных роботов на новом заводе Foxconn в Хьюстоне, где будут производить серверы Nvidia из ИИ, пишет Reuters 20 июня. Это будет первый случай, когда продукт Nvidia будет производиться с помощью человекоподобных роботов, и это будет первый завод Foxconn по производству серверов с искусственным интеллектом, который будет использовать их на производственной линии, сказал источник.

Ключевые факты

Развертывание, которое, как ожидается, будет завершено в ближайшие месяцы, станет важной вехой в привлечении человекоподобных роботов, обещающих изменить производственные процессы.

Foxconn разрабатывает собственных человекоподобных роботов совместно с Nvidia, а также провела испытания гуманоидов, созданных китайской компанией UBTech.

Обе компании планируют запустить гуманоидных роботов в эксплуатацию к первому кварталу следующего года, когда на новом заводе Foxconn в Хьюстоне начнется производство серверов искусственного интеллекта Nvidia GB300.

И хотя пока не понятно, что делать на заводе, Foxconn учит их поднимать и размещать предметы, вставлять кабели и выполнять сборочные работы.

По словам одного из источников, завод Foxconn в Хьюстоне идеально подходит для развертывания гуманоидных роботов, поскольку он будет новым и будет иметь больше места, чем другие существующие площадки для производства серверов ИИ.

Контекст

Для Nvidia использование человекоподобных роботов при производстве своих серверов ИИ является дальнейшим шагом в развитии этой технологии, поскольку компания уже предоставляет производителям человекоподобных роботов платформу, которую они могут использовать для их создания.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан в марте прогнозировал, что широкое использование таких роботов на производственных предприятиях состоится менее чем через пять лет.

Автопроизводители, такие как Mercedes-Benz и BMW, протестировали использование гуманоидов на производственных линиях, в то время как Tesla разрабатывает свой. Китай также сделал ставку на гуманоидов, ожидая, что многие задачи на заводах будут в итоге выполнять такие роботы.