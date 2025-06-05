Группа компаний ОККО Виталия Антонова намерена купить проект ветроэлектростанции в Волынской области мощностью 192 МВт у девелопера UDPR. Об этом свидетельствует повестка дня Антимонопольного комитета Украины за 5 июня.

Подробности

ОККО (GNG Retail Limited) подала заявления в АМКУ на приобретение трех ВЭС через ООО «ОККО-ДРАЙВ» 23 апреля.

Заявления касаются ООО «Волынь Вест Винд-1», ООО «Волынь Вест Винд-2» и ООО «Волынь Вест Винд-3» в селе Затурцы Волынской области. Все они находятся на этапе разработки.

Мощность будущей электростанции – 192 МВт, сообщили в пресс-службе ОККО.

Приобрести прямой и опосредованный контроль над тремя ВЭС компания просит разрешения путем приобретения долей в их уставных капиталах, обеспечивающих превышение 50% голосов в высших органах управления обществ.

Контекст

ОККО Виталия Антонова к 2030 году планирует построить 600 МВт ветроэлектростанций, 200 МВт солнечных электростанций и 150 МВт установок хранения энергии, сообщил в мае гендиректор компании Василий Даниляк. В апреле компания привлекла €157 млн ​​для ветровой электростанции на Волыни, прибавив €68 млн собственных инвестиций.

В 2021-2024 годах компания инвестировала в СЭС на крыше около 87 млн грн. В феврале ОККО ввела в эксплуатацию свою первую батарейку мощностью 20 МВт. Стоимость – около €20 млн, ожидаемая окупаемость – семь лет.

UDPR – инвестиционно-девелоперская компания в области возобновляемой энергетики, бенефициарами которой являются Василий Хмельницкий и Сергей Евтушенко. Компания разрабатывает солнечные и ветровые электростанции.