Оппонент ПГОКа по делу на 4,7 млрд грн подал в суд заявление на банкротство предприятия

ООО «Финансовая компания «Макси Капитал Груп» подало заявление на открытие производства по делу о банкротстве ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» группы Ferrexpo, требуя взыскать с предприятия 4,7 млрд грн. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Ferrexpo.

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Компания получила информацию о том, что 14 мая 2025 года Хозяйственный суд Полтавской области принял к рассмотрению заявление ООО «Финансовая компания «Макси Капитал Груп» об открытии производства по делу о банкротстве ПГОКа.

«Макси Капитал Груп» подала такое заявление 9 мая в связи с обжалованным исковым заявлением. Хотя суд удовлетворил заявление «Макси Капитал Груп», официальное производство по делу о банкротстве ПГОКа не начато, уточнила компания.

Суд назначил подготовительное судебное заседание на 27 мая 2025 года, на котором будет рассматриваться заявление «Макси Капитал Груп».

Ferrexpo сообщает, что согласно совету украинских юрисконсультов, во время предстоящего подготовительного заседания суд должен принять во внимание, что существует спор между «Макси Капитал Груп» и ПГОКом, Верховный Суд не принял окончательного решения по такому спору, приостановив возможное выполнение иска.

Производство в Верховном Суде по поводу обжалуемого иска о поручительстве продолжается, и Верховный Суд решил в ходе последнего судебного заседания, которое состоялось 12 мая 2025 года, рассматривать дело коллегией в составе девяти судей. Дата следующего судебного заседания пока не назначена.

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Контекст

7 декабря 2022 года был получен иск на сумму 4,7 млрд по поводу оспариваемых поручений. Поручительство было выдано по кредитам банка «Финансы и кредит», принадлежащего контролирующему акционеру группы Константину Жеваго, который Ferrexpo ранее использовала как основной транзакционный банк в Украине. Финучреждение все еще находится в процессе ликвидации после того, как НБУ объявил его неплатежеспособным и 18 сентября 2015 года ввел в него временную администрацию.

Истец утверждает, что он получил права по определенным кредитным соглашениям, первоначально заключенным между банком и разными заемщиками, некоторые из которых являются ассоциированными лицами контролирующего акционера группы путем заключения договора уступки с Фондом гарантирования вкладов физлиц.

Хозяйственный суд Полтавской области решением от 9 августа 2023 года иск удовлетворил, взыскал с ПГОКа в пользу ООО «Макси Капитал Груп» 4,7 млрд задолженности и 939 000 грн расходов на уплату судебного сбора.

Восточный апелляционный хозяйственный суд постановлением от 26 января 2024 года изменил мотивировочную часть решения местного хозяйственного суда, в остальном решение оставил по-прежнему. После этого решения ПГОК подал апелляцию в Верховный Суд Украины.