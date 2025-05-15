Оппонент ПГОКа по делу на 4,7 млрд грн подал в суд заявление на банкротство предприятия

ООО «Финансовая компания «Макси Капитал Груп» подало заявление на открытие производства по делу о банкротстве ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» группы Ferrexpo, требуя взыскать с предприятия 4,7 млрд грн. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Ferrexpo.
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Подробности
- Компания получила информацию о том, что 14 мая 2025 года Хозяйственный суд Полтавской области принял к рассмотрению заявление ООО «Финансовая компания «Макси Капитал Груп» об открытии производства по делу о банкротстве ПГОКа.
- «Макси Капитал Груп» подала такое заявление 9 мая в связи с обжалованным исковым заявлением. Хотя суд удовлетворил заявление «Макси Капитал Груп», официальное производство по делу о банкротстве ПГОКа не начато, уточнила компания.
- Суд назначил подготовительное судебное заседание на 27 мая 2025 года, на котором будет рассматриваться заявление «Макси Капитал Груп».
- Ferrexpo сообщает, что согласно совету украинских юрисконсультов, во время предстоящего подготовительного заседания суд должен принять во внимание, что существует спор между «Макси Капитал Груп» и ПГОКом, Верховный Суд не принял окончательного решения по такому спору, приостановив возможное выполнение иска.
- Производство в Верховном Суде по поводу обжалуемого иска о поручительстве продолжается, и Верховный Суд решил в ходе последнего судебного заседания, которое состоялось 12 мая 2025 года, рассматривать дело коллегией в составе девяти судей. Дата следующего судебного заседания пока не назначена.
Контекст
7 декабря 2022 года был получен иск на сумму 4,7 млрд по поводу оспариваемых поручений. Поручительство было выдано по кредитам банка «Финансы и кредит», принадлежащего контролирующему акционеру группы Константину Жеваго, который Ferrexpo ранее использовала как основной транзакционный банк в Украине. Финучреждение все еще находится в процессе ликвидации после того, как НБУ объявил его неплатежеспособным и 18 сентября 2015 года ввел в него временную администрацию.
Истец утверждает, что он получил права по определенным кредитным соглашениям, первоначально заключенным между банком и разными заемщиками, некоторые из которых являются ассоциированными лицами контролирующего акционера группы путем заключения договора уступки с Фондом гарантирования вкладов физлиц.
Хозяйственный суд Полтавской области решением от 9 августа 2023 года иск удовлетворил, взыскал с ПГОКа в пользу ООО «Макси Капитал Груп» 4,7 млрд задолженности и 939 000 грн расходов на уплату судебного сбора.
Восточный апелляционный хозяйственный суд постановлением от 26 января 2024 года изменил мотивировочную часть решения местного хозяйственного суда, в остальном решение оставил по-прежнему. После этого решения ПГОК подал апелляцию в Верховный Суд Украины.
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