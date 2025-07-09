После получения «писем счастья» физическими лицами, регулярно получающими переводы без регистрации предпринимательской деятельности, 391 человек зарегистрировался как ФЛП. Об этом сообщила Государственная налоговая служба 9 июля.

Подробности

Данные для писем были получены из системы учета регистраторов расчетных операций за март-апрель 2025 года. За этот период 11 000 человек получили 256 600 денежных переводов на общую сумму более 498,2 млн грн.

Большинство людей получало незначительное количество переводов на небольшие суммы, и их данные приняли на учет для дальнейшего анализа. Однако 3000 налогоплательщиков направили письма с требованием объяснить происхождение средств.

Так, один человек в апреле получил 111 переводов на сумму более 644 800 грн, другой – 1065 переводов на сумму более 375 700 грн. По итогам кампании, кроме 391 новой регистрации ФЛП, в отношении семи человек составлены административные протоколы, которые передали в суд.

Государственная налоговая служба готовит еще 700 писем для лиц, предположительно осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.

Контекст

В апреле 2025 года Государственная налоговая служба объявила о начале систематического мониторинга онлайн-продаж. Особое внимание уделено физическим лицам, осуществляющим торговлю через интернет, а также физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), работающим без использования регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО).