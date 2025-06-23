Государственная налоговая служба заявила о превышении плановых показателей Минфина по поступлению в государственный бюджет налога на добавленную стоимость за пять месяцев этого года. В частности, поступления перевыполнены на 9,5%, сообщила пресс-служба ГНС ​​23 июня. В то же время в мае по внутреннему НДС поступило 93,4% от плана.

Ключевые факты

Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана.

За аналогичный период 2024 года поступления НДС были меньше на 19,6% (или на 22 млрд грн).

В то же время в мае по внутреннему НДС поступило 21,7 млрд грн (93,4% от плана). В ГНС майскую динамику объяснили сезонными и экономическими факторами. Среди них – рекордный рост возмещений НДС – в мае плательщикам вернули 15,5 млрд грн, что на 2,5 млрд грн превышает среднее значение.

Также это отклонение ГНС связала с увеличением объемов импортных операций, что генерирует больше налогового кредита, уменьшая уплату НДС с внутреннего производства, и сезонным спадом экономической активности, уменьшением объемов перевозок, влиянием военных действий на добывающую и энергетическую отрасли.

В целом ГНС выполняет план по НДС на 109,5%, говорится в сообщении.

С начала года возместили рекордную сумму НДС – 70,9 млрд грн. Это почти на четверть больше, чем за пять месяцев прошлого года.

За пять месяцев поступления в бюджет составили более 520,5 млрд грн. План перевыполнен на 51,8 млрд грн (или на 11%).

Контекст

По итогам 2024-го годовой план сбора налога на добавленную стоимость (НДС) выполнен только на 92% (минус 61 млрд грн от запланированного). В целом планы по большинству ключевых налогов в 2024 году не выполнены, отмечается в разборе выполнения госбюджета в 2024-м, осуществленном аналитическим отделом Forbes Ukraine.

По НДС на импортируемые товары годовой план недовыполнен на 40 млрд грн (8%), для внутреннего НДС – еще на 21 млрд грн (7%).