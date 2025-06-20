Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Налоговая с начала года оштрафовала аптеки и медучреждения на более чем 19 млн грн. Какие наиболее распространенные нарушения

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Государственная налоговая служба (ГНС) с начала года провела 910 проверок в медицинской сфере, в том числе в аптеках и других заведениях, реализующих лекарственные средства и медицинские изделия. Выявлено более 1700 нарушений налогового и иного законодательства, а общая сумма штрафов составляет 19,1 млн грн, сообщили в ГНС.

Купуйте передплату з економією 25% на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість 2400 грн.

Основные нарушения:

  • осуществление расчетов без использования РРО/ПРРО и невыдача фискальных чеков;
  • несоблюдение порядка учета товарных запасов;
  • использование неоформленной рабочей силы.

Налоговики составили протоколы об административных нарушениях в отношении должностных лиц предприятий. В частности:

  • В Киевской области аптечный склад ООО работал без РРО/ПРРО и не предоставил всех документов для проверки. Штраф – 53 800 грн.
  • В Ивано-Франковской области ФЛП, работающий в аптеке, нарушил порядок учета товарных запасов. Штраф – 51 800 грн.
  • В Кировоградской области ООО, управляющее аптекой, не использовало РРО/ПРРО, нарушило учет товаров и не предоставило всех документов. Штраф – 36 300 грн.

ГНС призывает субъектов хозяйствования в медицинской сфере соблюдать законодательство.

Контекст

В октябре 2022 года Кабинет Министров принял постановление №1154, которое усилило контроль за проверкой налоговых накладных, что привело к блокированию более 1 млн накладных. Бизнес жаловался, что ограничения затрагивают не только сомнительные сделки, но и деятельность честных компаний.

По данным Государственной налоговой службы, в феврале 2025 года доля заблокированных накладных сократилась почти вдвое – до 0,39%. С начала года 9300 хозяйствующих субъектов исключили из категории рисковых.

В марте ГНС предложила изменения в механизм остановки регистрации налоговых накладных, направив предложения в Министерство финансов. Ожидается, что обновление постановления №1165 уменьшит количество блокировок.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні