Государственная налоговая служба (ГНС) с начала года провела 910 проверок в медицинской сфере, в том числе в аптеках и других заведениях, реализующих лекарственные средства и медицинские изделия. Выявлено более 1700 нарушений налогового и иного законодательства, а общая сумма штрафов составляет 19,1 млн грн, сообщили в ГНС.

Основные нарушения:

осуществление расчетов без использования РРО/ПРРО и невыдача фискальных чеков;

несоблюдение порядка учета товарных запасов;

использование неоформленной рабочей силы.

Налоговики составили протоколы об административных нарушениях в отношении должностных лиц предприятий. В частности:

В Киевской области аптечный склад ООО работал без РРО/ПРРО и не предоставил всех документов для проверки. Штраф – 53 800 грн.

В Ивано-Франковской области ФЛП, работающий в аптеке, нарушил порядок учета товарных запасов. Штраф – 51 800 грн.

В Кировоградской области ООО, управляющее аптекой, не использовало РРО/ПРРО, нарушило учет товаров и не предоставило всех документов. Штраф – 36 300 грн.

ГНС призывает субъектов хозяйствования в медицинской сфере соблюдать законодательство.

Контекст

В октябре 2022 года Кабинет Министров принял постановление №1154, которое усилило контроль за проверкой налоговых накладных, что привело к блокированию более 1 млн накладных. Бизнес жаловался, что ограничения затрагивают не только сомнительные сделки, но и деятельность честных компаний.

По данным Государственной налоговой службы, в феврале 2025 года доля заблокированных накладных сократилась почти вдвое – до 0,39%. С начала года 9300 хозяйствующих субъектов исключили из категории рисковых.

В марте ГНС предложила изменения в механизм остановки регистрации налоговых накладных, направив предложения в Министерство финансов. Ожидается, что обновление постановления №1165 уменьшит количество блокировок.