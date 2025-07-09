Після отримання «листів щастя» фізичними особами, які регулярно отримують перекази без реєстрації підприємницької діяльності, 391 людина зареєструвалася як ФОП. Про це повідомила Державна податкова служба 9 липня.

Деталі

Дані для листів були отримані із системи обліку реєстраторів розрахункових операцій за березень-квітень 2025 року. За цей період 11 000 осіб отримали 256 600 грошових переказів на загальну суму понад 498,2 млн грн.

Більшість осіб отримувала незначну кількість переказів на невеликі суми, і їхні дані взяли на облік для подальшого аналізу. Проте 3000 платників податків надіслали листи з вимогою пояснити походження коштів.

Так, одна особа у квітні отримала 111 переказів на суму понад 644 800 грн, інша – 1065 переказів на суму більш ніж 375 700 грн. За підсумками кампанії, крім 391 нової реєстрації ФОП, щодо семи осіб складено адміністративні протоколи, які передали до суду.

Державна податкова служба готує ще 700 листів для осіб, які, ймовірно, здійснюють підприємницьку діяльність без державної реєстрації.

Контекст

У квітні 2025 року Державна податкова служба оголосила про початок систематичного моніторингу онлайн-продажів. Особливу увагу приділено фізичним особам, які здійснюють торгівлю через інтернет, а також фізичним особам-підприємцям (ФОП), що працюють без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО).