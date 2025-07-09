Після отримання «листів щастя» фізичними особами, які регулярно отримують перекази без реєстрації підприємницької діяльності, 391 людина зареєструвалася як ФОП. Про це повідомила Державна податкова служба 9 липня.
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Деталі
- Дані для листів були отримані із системи обліку реєстраторів розрахункових операцій за березень-квітень 2025 року. За цей період 11 000 осіб отримали 256 600 грошових переказів на загальну суму понад 498,2 млн грн.
- Більшість осіб отримувала незначну кількість переказів на невеликі суми, і їхні дані взяли на облік для подальшого аналізу. Проте 3000 платників податків надіслали листи з вимогою пояснити походження коштів.
- Так, одна особа у квітні отримала 111 переказів на суму понад 644 800 грн, інша – 1065 переказів на суму більш ніж 375 700 грн. За підсумками кампанії, крім 391 нової реєстрації ФОП, щодо семи осіб складено адміністративні протоколи, які передали до суду.
- Державна податкова служба готує ще 700 листів для осіб, які, ймовірно, здійснюють підприємницьку діяльність без державної реєстрації.
Контекст
У квітні 2025 року Державна податкова служба оголосила про початок систематичного моніторингу онлайн-продажів. Особливу увагу приділено фізичним особам, які здійснюють торгівлю через інтернет, а також фізичним особам-підприємцям (ФОП), що працюють без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО).
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