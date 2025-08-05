В июле на jobs.dou.ua появилось 7210 вакансий, что стало рекордным показателем с начала полномасштабного вторжения в Украину и на 2000 больше, чем в предыдущем месяце. Об этом говорится в обзоре IT-рынка труда от DOU, опубликованном 5 августа.