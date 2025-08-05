В июле на jobs.dou.ua появилось 7210 вакансий, что стало рекордным показателем с начала полномасштабного вторжения в Украину и на 2000 больше, чем в предыдущем месяце. Об этом говорится в обзоре IT-рынка труда от DOU, опубликованном 5 августа.
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- Рост вакансий зафиксирован в 49 категориях, в то время как в пяти сферах их количество уменьшилось. Наибольший прирост показали AI/ML (161 вакансия), Embedded (104 вакансии) и Hardware (131 вакансия). В маркетинге зафиксированы рекордные 793 вакансии, из которых 102 приходятся на SEO. Среди разработчиков больше всего предложений добавилось для специалистов по Flutter, Front-end, Node.js, Python и iOS, хотя не все категории разработчиков ощутили рост.
- Сектор miltech остается очень активным: в июле опубликовано 533 вакансии, на которые поступило более 4000 отзывов, что является рекордным показателем. Лидерами по количеству вакансий стали Genesis (117), SKELAR (93), N-iX (72) и 427 отдельный полк беспилотных систем «Рарог» с 63 вакансиями.
- Среднее количество отзывов на одну вакансию снизилось до 23,5 – самый низкий показатель с января 2023 года. Это объясняется ростом количества вакансий, в то время как активность кандидатов возросла: в июле было на 1500 больше кандидатов и на 13 000 больше отзывов по сравнению с июнем. Конкуренция снизилась в 30 категориях, выросла в 22, а в трех осталась прежней.
- Самая высокая конкуренция наблюдается у Front-end – 84,7 отклика на вакансию, хотя это самый низкий показатель для этой категории за последние два года. У QA среднее количество отзывов составляет 61, у Java и Project Manager – более 40. В дизайне конкуренция постепенно снижается, достигнув 34,6 отклика на вакансию.
- По сравнению с июлем 2024 года количество вакансий выросло почти на 2000, что указывает на оживление IT-рынка. AI/ML и продакт-менеджмент приближаются к довоенным показателям. Июль 2025 года стал самым активным месяцем для IT-рынка труда, демонстрируя восстановление сектора и новые возможности для специалистов.
Контекст
В течение последнего года 43% украинских IТ-специалистов и 39% работающих за границей уменьшили свои зарплатные ожидания из-за проблем на рынке труда. В 2024 году поиск работы в IТ-секторе стал гораздо активнее по сравнению с предыдущими годами. Подробнее – по ссылке.
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