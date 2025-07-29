Чистый спад количества регистраций IТ-ФЛП в первом полугодии составил 7000 (18 400 открытых против 25 400 прекращенных) в противовес чистому приросту в 4000 в первом полугодии 2024 года (19 400 открытых против 15 400 прекращенных). Об этом говорится в исследовании YouControl.Market от 29 июля.

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Первая половина 2025 года на рынке IТ-ФЛП отмечалась двумя взаимосвязанными тенденциями: значительной волной ликвидаций и стабильным потоком новых регистраций, говорят исследователи.

В I квартале 2025 года прекратили деятельность 16 700 IТ-ФЛП, что на 135,4% больше, чем в I квартале 2024 года (7100). Основной причиной стал технический сбой из-за кибератаки, остановившей работу ЕГР до 9 января 2025 года, накопив отложенный спрос на закрытие ФЛП.

Во ІІ квартале количество прекращений снизилось до 8800, что всего на 5,4% выше аналогичного периода 2024 года (8300), указывая на одноразовый характер всплеска.

В то же время за первое полугодие 2025 года зарегистрировали 18 500 новых IТ-ФЛП, что лишь на 4,8% меньше, чем в 2024 году (19 300). Более четверти прироста обеспечила сфера IТ-услуг и телекоммуникаций, прибавившая 6100 рабочих мест. Скорее всего, значительная часть этого прироста связана с изменением формы занятости, например переходом на гиг-контракты. Подробнее об этом читайте в исследовании Forbes.

Привлекательность отрасли сохраняется благодаря высоким доходам, удаленной работе и интеграции в глобальный рынок, что поддерживает доверие к перспективам IТ в Украине, говорят в YouControl.

Географическое распределение IТ-ФЛП демонстрирует сохранение традиционных центров и появление новых. Киев лидирует с 3700 новых ФЛП, за ним следуют Львовская (1900), Днепропетровская (1700), Харьковская (1500) и Киевская (1300) области, которые вместе формируют более половины новых IТ-бизнесов. Вне топ-5 Закарпатская область показала наибольший относительный прирост (+28,7%), а также Полтавская (+17,5%), Ровенская (+14,1%), Николаевская (+11,1%) и Тернопольская (+9,6%) области.

Эти сдвиги объясняются релокацией в более безопасные западные регионы, более низкой стоимостью жизни в центральных областях и децентрализацией, что способствует появлению новых технологических ячеек, говорят аналитики.

Гендерное распределение среди новых IТ-ФЛП остается стабильным: во ІІ квартале 2025 года доля женщин составила 51,6% (52,2% в 2024 году). Однако в структуре прекращений доля женщин выросла с 29,6% во ІІ квартале 2024 года до 39% в 2025 году, тогда как доля мужчин сократилась с 70,4% до 61%.

Контекст

В 2024 году в Украине прекратили деятельность 209 750 ФЛП, что на 32% больше, чем в 2023 году, согласно анализу YouControl.Market. Это рекордный показатель закрытий за последние пять лет. Количество новых регистраций ФЛП сократилось на 5%, до 284 878, по сравнению с 2023 годом.

В январе 2025 года закрыто почти 60 000 ФЛП, что стало антирекордом за период полномасштабной войны. Подробнее о возможных причинах – по ссылке.