У липні на jobs.dou.ua з’явилося 7210 вакансій, що стало рекордним показником із початку повномасштабного вторгнення в Україну та на 2000 більше, ніж у попередньому місяці. Про це йдеться у огляді IT-ринку праці від DOU, опублікованому 5 серпня.