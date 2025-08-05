У липні на jobs.dou.ua з’явилося 7210 вакансій, що стало рекордним показником із початку повномасштабного вторгнення в Україну та на 2000 більше, ніж у попередньому місяці. Про це йдеться у огляді IT-ринку праці від DOU, опублікованому 5 серпня.
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Деталі
- Зростання вакансій зафіксовано у 49 категоріях, тоді як у п’яти сферах їх кількість зменшилася. Найбільший приріст показали AI/ML (161 вакансія), Embedded (104 вакансії) та Hardware (131 вакансія). У маркетингу зафіксовано рекордні 793 вакансії, з яких 102 припадають на SEO. Серед розробників найбільше пропозицій додалося для фахівців із Flutter, Front-end, Node.js, Python та iOS, хоча не всі категорії розробників відчули зростання.
- Сектор miltech залишається дуже активним: у липні опубліковано 533 вакансії, на які надійшло понад 4000 відгуків, що є рекордним показником. Лідерами за кількістю вакансій стали Genesis (117), SKELAR (93), N-iX (72) та 427-й окремий полк безпілотних систем «Рарог» із 63 вакансіями.
- Середня кількість відгуків на одну вакансію знизилася до 23,5 – найнижчий показник із січня 2023 року. Це пояснюється зростанням кількості вакансій, тоді як активність кандидатів зросла: у липні було на 1500 більше кандидатів і на 13000 більше відгуків порівняно з червнем. Конкуренція знизилася у 30 категоріях, зросла у 22, а в трьох залишилася без змін.
- Найвища конкуренція спостерігається у Front-end – 84,7 відгуків на вакансію, хоча це найнижчий показник для цієї категорії за останні два роки. У QA середня кількість відгуків становить 61, у Java та Project Manager – понад 40. У дизайні конкуренція поступово знижується, досягнувши 34,6 відгуків на вакансію.
- Порівняно з липнем 2024 року кількість вакансій зросла майже на 2000, що вказує на пожвавлення IT-ринку. AI/ML та продакт-менеджмент наближаються до довоєнних показників. Липень 2025 року став найактивнішим місяцем для IT-ринку праці, демонструючи відновлення сектору та нові можливості для фахівців.
Контекст
Протягом останнього року 43% українських ІТ-спеціалістів і 39% тих, хто працює за кордоном, зменшили свої зарплатні очікування через проблеми на ринку праці. У 2024 році пошук роботи в ІТ-секторі став значно активнішим порівняно з попередніми роками. Докладніше – за посиланням.
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