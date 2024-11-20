Работники Volkswagen готовы отказаться от повышения зарплат в обмен на сохранение заводов в Германии

Крупнейший в Европе автопроизводитель на фоне роста конкуренции планирует закрыть три завода, уволить десятки тысяч сотрудников и урезать зарплаты.

Профсоюз Volkswagen готов отказаться от повышения зарплат работникам на €1,5 млрд и выплаты бонусов в 2025 и 2026 годах в обмен на сохранение заводов в Германии. Об этом 20 ноября пишет Reuters со ссылкой на служебную записку компании.

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Сотрудники заявили, что готовы отказаться от повышения зарплат в обмен на сохранение заводов в Германии.

Деньги, которые могли бы пойти на повышение зарплат, предлагают направить на создание специального фонда. Их будут тратить на сотрудников, которым сокращают рабочее время из-за избытка производственных мощностей.

Компания приветствует предложение профсоюза, но все еще рассматривает закрытие заводов, отметило издание.

Если же компания все-таки решит закрыть заводы, работники готовы выйти на забастовки и начать конфликт, «подобного которому десятилетиями не случалось в стране». Вероятно, масштабные забастовки могут состояться 1 декабря 2024 года на большинстве заводов Volkswagen.

Контекст

В 1990-х годах VW и профсоюзы подписали соглашение, гарантировавшее безопасность рабочих мест до 2029 года. Однако, как отмечает руководство VW, изменения на европейском рынке требуют значительного сокращения издержек из-за падения спроса.

Главный финансовый и операционный директор Volkswagen Group доктор Арно Антлиц в сентябре заявил, что компании осталось всего год или два года для кардинального изменения ситуации с ее основным брендом, Volkswagen. Это заявление последовало после первых сообщений о возможном закрытии заводов в Германии.

Volkswagen сократил годовой прогноз во второй раз менее чем за три месяца. Автогигант объявил о снижении прогноза операционной рентабельности на 2024 год до 5,6% с предыдущего прогноза в 7%. Новый прогноз предусматривает снижение продаж с 9 млн до 8,1 млн единиц и сокращение чистого денежного потока на сумму до €2 млрд.

В конце октября 2024 года глава трудового совета и член наблюдательного совета Volkswagen Даниэла Кавалло рассказала, что концерн планирует закрыть три предприятия в Германии, где расположена его штаб-квартира, а также сократить зарплаты на 10% на остальных заводах в стране. Цель – уменьшить издержки. Тогда же работники автопроизводителя потребовали повысить зарплаты на 7% и устроили упреждающие забастовки.