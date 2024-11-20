Працівники Volkswagen готові відмовитися від підвищення зарплат в обмін на збереження заводів у Німеччині

Найбільший у Європі автовиробник на тлі зростання конкуренції планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч співробітників та урізати зарплати.

Профспілка Volkswagen готова відмовитися від підвищення зарплат працівникам на €1,5 млрд та від виплати бонусів у 2025 і 2026 роках в обмін на збереження заводів у Німеччині. Про це 20 листопада пише Reuters із посиланням на службову записку компанії.

Деталі

Працівники заявили, що готові відмовитися від підвищення зарплат в обмін на збереження заводів у Німеччині.

Гроші, які могли б піти на підвищення зарплат, пропонують спрямувати на створення спеціального фонду. Їх витрачатимуть на співробітників, яким скорочують робочий час через надлишок виробничих потужностей.

Компанія вітає пропозицію профспілки, але все ще розглядає закриття заводів, зазначило видання.

Якщо ж компанія все-таки вирішить закрити заводи, працівники готові вийти на страйки і почати конфлікт, «подібного до якого десятиліттями не траплялося в країні». Ймовірно, масштабні страйки можуть відбутися 1 грудня 2024 року на більшості заводів Volkswagen.

Контекст

У 1990-х роках VW та профспілки підписали угоду, яка гарантувала безпеку робочих місць до 2029 року. Однак, як зазначає керівництво VW, зміни на європейському ринку вимагають значного скорочення витрат через падіння попиту.

Головний фінансовий та операційний директор Volkswagen Group доктор Арно Антліц, у вересні заявив, що компанії залишився лише один або два роки для кардинальної зміни ситуації з її основним брендом, Volkswagen. Ця заява пролунала після перших повідомлень про можливе закриття заводів у Німеччині.

Volkswagen скоротив річний прогноз вдруге менш ніж за три місяці. Автогігант оголосив про зниження прогнозу операційної рентабельності на 2024 рік до 5,6% з попереднього прогнозу в 7%. Новий прогноз передбачає зниження продажів з 9 млн до 8,1 млн одиниць та скорочення чистого грошового потоку на суму до €2 млрд.

Наприкінці жовтня 2024 року голова трудової ради та членкиня наглядової ради Volkswagen Даніела Кавалло розповіла, що концерн планує закрити три підприємства в Німеччині, де розташована його штаб-квартира, а також скоротити зарплати на 10% на решті заводів у країні. Мета – зменшити витрати. Тоді ж працівники автовиробника зажадали підвищити зарплати на 7% і влаштували попереджувальні страйки.